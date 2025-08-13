La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, ante la previsión de lluvias fuertes y caída de granizo este miércoles 13 de agosto.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Entre las recomendaciones destacan: retirar la basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles con corrientes de agua y, en caso de salir, usar paraguas o impermeable.

Consulta el #Pronóstico para los siguientes días en la #CDMX y el #EdoMéx.

El periodo de alerta se mantendrá de 16:00 a 22:00 horas y cualquier emergencia deberá ser reportada al 911 o al 55-5683-2222.

Cabe recordar que el pasado 11 de julio se registraron lluvias torrenciales en la Ciudad de México que alcanzaron un nivel récord, lo que provocó inundaciones que obligaron a cerrar temporalmente el aeropuerto internacional y el metro.

El pluviómetro, aparato meteorológico que mide las precipitaciones, registró 84,5 milímetros frente a 67 milímetros del año 1952.