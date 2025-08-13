Inundaciones repentinas, autos varados en autopistas, árboles caídos, personas atrapadas y al menos una familia fallecida (tres pesonas), es el saldo de las lluvias torrenciales que se reportaron este miércoles en Chattanooga, Tennessee.

En redes sociales compartieron los videos de las afectaciones luego de una noche con fuertes lluvias en los que se ven espejos de agua cubriendo las principales autopistas que conectan el estado.

También en otras grabaciones muestran autos pequeños y camionetas flotando tras quedar varados en el camino. En uno de ellos se ve un remolino de agua con lodo jalando tanto un bote de basura hasta una camioneta que tiene las luces prendidas.

Mientras que en el otro lado de la autopista están un par de tráileres parados y encabezando la larga fila de vehículos estacionados.

VIDEO. IMÁGENES DE REMOLINO DE AGUA QUE "TRAGA" AUTOS EN TENNESSEE

🇺🇸 Severas inundaciones en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. pic.twitter.com/Uq8w4NDNp9 — Retweety News (@YurmanGon) August 13, 2025

Medios locales reportaron el rescate de varias personas que habían quedado atrapadas en sus autos en medio del lodo.

Tras el caos provocado por las fuertes lluvias del martes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta en la que se prevé que continúen las lluvias y se reporten posibles inundaciones.

El alcalde del condado de Hamilton, Weston Wamp, declaró un estado de emergencia local el martes por la noche. Se instó a los residentes a extremar las precauciones.

Las inundaciones cerraron partes de la carretera interestatal 24, pero luego fueron reabiertas una vez que las aguas retrocedieron.

Hasta la mañana de este miércoles las autoridades locales desconocían la magnitud total del daño en Chattanooga.

Fallece una familia en medio de las fuertes lluvias

Una madre, un padre y un niño murieron cuando un árbol cayó sobre su automóvil en medio de fuertes lluvias e inundaciones en Tennessee, informó un funcionario el miércoles.

Los tres murieron cuando el suelo saturado provocó la caída de un gran árbol en el suburbio de East Ridge en Chattanooga poco después de la medianoche, manifestó por teléfono Amy Maxwell, portavoz de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado Hamilton.

También se estaba llevando a cabo una búsqueda el miércoles de un hombre que caminó por una carretera inundada en Chattanooga el martes por la noche, pero no había sido visto desde entonces, comentó Maxwell.

El jefe policial Austin Garrett dijo que las inundaciones fueron más extensas de lo que había visto antes, señalando que generalmente se concentran en un área, informó The Chattanooga Times Free Press.

"Esto es extremadamente generalizado. Nos dificultó incluso llegar aquí para tratar de ayudar a otras personas", afirmó. "Así que no, nunca lo había visto a esta magnitud, tan extendido en tantas áreas e impactando el tránsito de la manera en que lo está haciendo".