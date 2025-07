La búsqueda de los más de 100 desaparecidos tras las inundaciones en Texas tardará meses, según informaron las autoridades estatales, que elevaron este martes la cifra total de víctimas mortales en al menos 133.

Las labores de búsqueda en la zona conocida como 'Hill Country', por su relieve montañoso, reanudaron este martes después de ponerse en pausa ayer debido a la lluvia.

En el condado de Kerr, el más afectado por el desastre, se reportaron hoy 107 muertos, entre ellos al menos 36 menores de edad, según funcionarios locales.

En esta localidad decenas de voluntarios y equipos de emergencia continúan escarbando entre los escombros y peinando kilómetros de propiedades.

En una rueda de prensa en la tarde del lunes, el gobernador, Greg Abbott, indicó que 97 de las más de 100 personas que aún no se han encontrado fueron reportadas como desparecidas en Kerr y que se trata de gente de la que no hay registro en un "campamento o un hotel".

"Fueron sus familiares o sus amigos los que alertaron que están perdidos (...) y no tenemos certeza de que hayan sido llevados por la corriente en esta tormenta", indicó el político.

Las inundaciones tuvieron lugar en la noche del 3 al 4 de julio, festivo en Estados Unidos por el Día de la Independencia. Cientos de turistas viajaron hacia Hill Country ese fin de semana, un popular destino en Texas por la cercanía al río Guadalupe -que acabó desbordándose y provocando el desastre.

La cantidad de personas reportadas como desaparecidas en Kerr ha disminuido a medida que se recuperan víctimas, "se establece contacto con quienes han sido hallados a salvo y se investigan reportes que resultan ser infundados o falsos", según explicó el condado en un comunicado.

El proceso para encontrar a todos los desaparecidos tardará hasta "seis meses", indicó el sheriff del condado de Kerr, Larry Leitha, durante una reunión de los comisionados el lunes en la tarde.

Las autoridades locales han estado enfrentando dudas sobre su respuesta durante las inundaciones y el rol que las carencias del sistema de alertas tuvo en la tragedia.

Una investigación del diario The New York Times reveló que el condado de Kerr no había podido recibir la financiación necesaria para mejorar el sistema de alertas por inundaciones, a pesar de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) había alertado que la región "probablemente" se inundaría este año.

En un informe publicado en 2024, FEMA había estimado que el costo de este nuevo sistema, centrado solo en crecidas del río Guadalupe, costaría un millón de dólares, según recogió el periódico estadounidense.

En total, entre la noche del 3 de julio y la madrugada del 4 se acumularon entre 12,7 y 27,9 centímetros de lluvia en los condados de Kerr, Bandera, Tom Green y Kendall, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).