Habitantes de Estado de México y de la capital del país sufrieron las afectaciones por las fuertes lluvias con descargas eléctricas reportadas que provocaron inundaciones en avenidas principales, caos vial, cierre de transporte público y del Aeropuerto Benito Juárez.

Uno de los municipios mexiquenses afectados fue Tultitlán, donde vecinos reportaron una tormenta eléctrica, la cual tras la caída de un rayo provocó un incendio

En redes se difundió el video que fue tomado la noche de este domingo 10 de agosto al rededor de las 9:30, en el que se ven la llamas afectado un inmueble.

"Acaba de caer un rayo en una casa", dice el testigo, quien mostró que la casa afectada forma parte de un conjunto habitacional.

Además, precisó que el incendio ocurrió en inmediaciones de la colonia Prados de Santo Tomás.

Aunque, no se da a conocer si hubo personas afectadas, de acuerdo con medios locales, tanto vecinos y personal de bomberos de Tultitlán atendieron la emergencia para evitar que el incendio se propagara.

Cabe destacar que la noche del domingo las lluvias también provocaron afectaciones en inmuebles y avenidas principales en otros municipios del Estado de México como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla.

En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó sobre lluvias muy puntuales con posible caída de granizo en casi todas las alcaldías.

Entre las afectaciones en la capital del país está el cierre por varias horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el retraso en las líneas del Metro y Metrobús por el alto nivel del agua en sus rutas, dejando a los pasajeros varados por varias horas.

Además, de caída de árboles, autos atrapados en el agua, pasos a desnivel colapsados.