La tormenta tropical Ivo impactará significativamente las costas del Pacífico mexicano este martes, ocasionando lluvias intensas en Jalisco, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en entidades como Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 09:00 horas (tiempo del centro de México), Ivo se localizó a 115 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 805 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En las siguientes tres horas, se prevén #Chubascos con #Lluvias puntuales fuertes en estados del occidente mexicano.

El fenómeno presenta vientos sostenidos de 75 km/h, rachas de hasta 95 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 39 km/h.

Los desprendimientos nubosos asociados con la tormenta generarán lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Jalisco, así como precipitaciones muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Colima y Michoacán.

Además, se esperan oleajes de entre 3.0 y 4.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de entre 2.0 y 3.0 metros en las costas de Guerrero.

Las condiciones meteorológicas también incluyen vientos con rachas de 50 a 70 km/h en las zonas costeras de los estados mencionados. Las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, así como provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Autoridades advierten que los fuertes vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Por ello, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y Protección Civil, y a extremar precauciones por el riesgo de oleaje elevado y condiciones peligrosas en el litoral del Pacífico