Jennifer Garner parece estar a nada de llegar de nueva cuenta al altar con su novio John Miller; los rumores de su compromiso se han viralizado en redes sociales en las últimas semanas luego de haber sido vista en Los Ángeles con un enorme anillo en el dedo anular.

En torno a estos informes, se ha reportado que Ben Affleck, con quien estuvo casado entre 2005 y 2018 y con quien comparte a sus hijos Violet, Seraphina y Samuel, no está muy contento con el futuro matrimonio de su ex ya que todavía tenía la esperanza de regresar con ella.

Según revelaciones hechas por una fuente al medio Heat, Ben está “hundido en una pesadilla” por la noticia del compromiso, ya que pensó que su exesposa no volvería a casarse.

El insider señaló que Jenn está entusiasmada por el nuevo capítulo en su vida que está a punto de iniciar y que se está enfocada en la planeación de la boda al cien por ciento mientras que Ben se siente torturado por la noticia, ya que le ha costado aceptar la boda e incluso tenía la esperanza que Jenn lo pensara mejor y la cancelara.

“Ella y John están entusiasmados por dar el siguiente paso en su relación con una boda, y ella ya no está endulzando esa realidad con Ben”, dijo la fuente.

“Le han dicho en términos muy claros que este es el hombre con el que Jen quiere construir un futuro a largo plazo, está profundamente enamorada de él y no quiere volver a tener nada romántico con Ben nunca más”, agregó.

La fuente señaló que Ben siempre ha considerado a Garner como “el amor de su vida” y su “alma gemela” a pesar de ya no estar juntos y de que cada uno tomó rumbos distintos en cuanto a su vida personal.

“Eso no quiere decir que no quiera ni adore a Ben, simplemente es algo estrictamente platónico y ahora es como un hermano para ella. Así que no ha tenido más remedio que rendirse e intentar seguir adelante, pero le ha resultado muy difícil”, continuó la fuente.

“Jenn es sin lugar a dudas el alma gemela de Ben, ahora ve que ella es el amor de su vida y cometió un terrible error al dejarla escapar de sus dedos”, detalló.

Mientras Jenn avanza en sus planes, Ben se está esforzando por aceptar el cambio y por adaptarse a la nueva situación; se dice que está poniendo de su parte para seguir manteniendo una buena relación con Jenn y para seguir compartiendo en armonía la crianza de sus tres hijos.

Según la fuente, Ben se siente herido porque su ex y John Miller le dieron en el ego, pero espera recuperarse pronto y continuar con su vida.