Luego de las explosivas declaraciones que hizo Christian Nodal sobre su rompimiento con Cazzu e inmediato matrimonio con Ángela Aguilar, la pareja fue vista por primera vez durante los conciertos de Los Aguilar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Durante uno de los shows, fue la misma Ángela la que protagonizó uno de los momentos más especiales de la noche al hablar tiernamente de su esposo sin importar la polémica en la que están sumergidos desde hace más de un año.

En redes sociales circula el momento en que Ángela, antes de interpretar el bolero Contigo a la distancia, se refiere a Nodal, diciendo que la letra le recuerda a él.

“Me recuerda mucho a mi esposo”, dijo la cantante hacia su pareja que se encontraba entre el público aplaudiéndole.

La canción en cuestión dice líneas como: “No existe un momento del día. En que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto. Cuando no estás junto a mí”. Luego de hacerse viral este momento, los fanáticos comentaron en redes sociales que le dedicó la melodía para reafirmar en público el amor que le tiene a pesar de cualquier escándalo.

Los Aguilar y Christian Nodal llenan el Hollywood Bowl

Fue en el mismo show en el que la pareja y Pepe Aguilar callaron a sus haters al destacar que las dos fechas que tenían agendadas en el Hollywood Bowl habían tenido lleno total a pesar de los malos comentarios que han recibido.

"Ah cabrón, sí hay gente", dijo sorprendido Don Pepe. “Qué bonito, qué bonito”, agregó al ver a su público iluminado por las luces del escenario.

Otra sorpresa que se llevaron los asistentes fue la presentación de Christian Nodal junto a su familia política en el escenario; el originario de Caborca, Sonora, subió a interpretar Probablemente en solitario, para luego unirse a su suegro, a Ángela y Leonardo.

Nodal estrenó otra temporada de hate y polémica

Tras su entrevista con Adela Micha esta semana, el intérprete de Ya no somos ni seremos intensificó la polémica que rodea su matrimonio con Ángela y su cancelación en redes sociales por las declaraciones que dio.

Y es que Nodal dejó al público atónito luego de revelar que terminó con Cazzu, se hizo novio de Aguilar y se casó con ésta en menos de 21 días, en mayo de 2024.

Según la cronología de sus dos relaciones, Christian finalizó su relación con la madre de su hija Inti el 8 de mayo, el 14 comenzó a salir con Ángela y para el 29 del mismo mes ya se había casado en Roma.