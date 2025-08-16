Michelle Salas ha vuelto a robarse todas las miradas con su más reciente publicación en Instagram, donde presume un espectacular bikini que resalta su elegancia natural y su estilo sofisticado.

Desde una paradisíaca locación con aguas cristalinas y cielos despejados, la influencer y modelo mexicana demuestra por qué sigue siendo un ícono de la moda veraniega. Su elección de colores neutros y cortes clásicos en trajes de baño refleja una estética que marca tendencia para esta temporada.

Además del bikini, Michelle Salas compartió una serie de outfits que combinan glamour y frescura, ideales para los días soleados del verano 2025. Entre faldas lápiz, gafas de sol oversize y accesorios dorados, cada look parece sacado de una editorial. Su habilidad para mezclar piezas de diseñador con elementos relajados de playa confirma su dominio del estilo effortless chic.

La publicación no solo ha generado miles de likes y comentarios, sino que también ha inspirado a sus seguidores a adoptar una moda elegante para el verano. Michelle Salas demuestra que el lujo y la comodidad pueden ir de la mano.

Hace unas semanas, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas dio de qué hablar al compartir su receta de chilaquiles fitness. La estrella de redes sociales usó tostadas horneadas y yogurt griego para sustituir la crema, lo que desató burlas y hasta un poco de indignación entre los internautas.

Ella lo tomó con humor y hasta publicó otro video que decía en la descripción: “Después de presenciar el éxito rotundo de mis chilaquiles, abrimos convocatoria oficial: hagan su versión y taggéenme que quiero verlos y compartirlos. HAHAHAHA Veamos qué tan lejos llega nuestra receta fit”.

Aunque la mayor parte de su adolescencia, intentó mantenerse fuera del foco de los medios, ahora triunfa en redes sociales como influencer.

Hace tiempo se mudó a Estados Unidos para iniciar su carrera como diseñadora de modas. Ha trabajado con las marcas de más alto perfil como Dolce & Gabbana, Chanel, Cartier y Tommy Hilfiger e incluso tuvo una pasantía con Carolina Herrera.

Salas comparte tips de moda y belleza en sus redes sociales. Contó que aunque no tuvo acné en la adolescencia, le salieron granitos cuando comenzó a tomar anticonceptivos.

“Mis hormonas se volvieron locas por completo y en vez de ayudarme, a mí que no tenía granos, me salieron. Cada uno me dejaba una marca”, contó en Instagram.

Los brotes de acné la llevaron a sentirse insegura para salir y creyó que nunca se le iban a quitar. Fue a dermatólogos y no encontraba un final para su problema. Finalmente, en su caso, fue todo un proceso lidiar con el acné.

“A mí me sirvió mucho el tema de cuidarme desde adentro, comer bien, bajarle a la leche, a los quesos; no picante y obviamente ir con un dermatólogo. Sí lo sufres, es muy frustrante y afecta mucho psicológicamente. Aprendan a escuchar su cuerpo, aunque sé que es complicado porque lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti necesariamente y viceversa”, apuntó.

En su cuenta de Instagram comparte sus productos favoritos y rutina de skin care.