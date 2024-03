La modelo Michelle Salas fue captada por paparazzis mientras se dirigía al desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París.

La estrella de redes sociales dio una verdadera cátedra de estilo al usar un vestido verde firmado por la casa francesa. La parte alta de la prenda tenía escote en V y una falda con olanes en diagonal. Combinó el vestido con botas negras y una pequeña bolsa de correa dorada a juego.

EXC Michelle Salas. Photo © 2024 Splash News/The Grosby Group

Michelle Salas compartió en redes sociales un video de Get Ready With Me, donde compartió cómo su maquillista procuró tonos delicados para lograr un maquillaje natural, destacado por rubor en las mejillas, iluminador y sombra rosa sobre los párpados.

De joyería usó arracadas doradas de Tiffany y peinaron su cabellera con un partido en medio.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel ha robado reflectores durante la Semana de la Moda de París. Deslumbró al usar un vestido blanco con estampado de flores. Aumentó el glamour con un cinturón doble, lentes de sol y una bolsa.

Aunque la mayor parte de su adolescencia, intentó mantenerse fuera del foco de los medios, ahora triunfa en redes sociales como influencer.

Hace tiempo se mudó a Nueva York para iniciar su carrera como diseñadora de modas. Ha trabajado con las marcas de más alto perfil como Dolce & Gabbana, Chanel, Cartier y Tommy Hilfiger e incluso tuvo una pasantía con Carolina Herrera.

Salas comparte tips de moda y belleza en sus redes sociales. Hace unas semanas, contó que aunque no tuvo acné en la adolescencia, le salieron granitos cuando comenzó a tomar anticonceptivos.

“Mis hormonas se volvieron locas por completo y en vez de ayudarme, a mí que no tenía granos, me salieron. Cada uno me dejaba una marca”, contó en Instagram.

Los brotes de acné la llevaron a sentirse insegura para salir y creí que nunca se le iban a quitar. Fue a dermatólogos y no encontraba un final para su problema. Finalmente, en su caso fue todo un proceso lidiar con el acné.

“A mí me sirvió mucho el tema de cuidarme desde adentro, comer bien, bajarle a la leche, a los quesos; no picante y obviamente ir con un dermatólogo. Sí lo sufres, es muy frustrante y afecta mucho psicológicamente. Aprendan a escuchar su cuerpo, aunque sé que es complicado porque lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti necesariamente y viceversa”, apuntó.

En su cuenta de Instagram Drunk by Beauty comparte sus productos favoritos y rutina de skin care.