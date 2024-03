La rapera Iggy Azalea rompió Instagram con una serie de fotografías donde dejó al descubierto su figura de reloj de arena al usar diminutos bikinis verdes.

La estrella posó primero con un pequeño bikini de terciopelo. Mostró su abdomen plano, diminuta cintura y un maquillaje impecable, compuesto por base, sombras marrón, rubor en los pómulos y abundante labial. Dejó suelta su cabellera rizada y sumó más de 174 mil reacciones.

Iggy Azalea está de vacaciones en Australia, su país natal y para su segunda sesión fotográfica la estrella de 33 años deslumbró con un bikini repleto de puntos en diferentes tonalidades de verde. Dejó claro que nadie posee unas curvas como ella. “Luces espectacular, me agrada verte feliz y saludable” y “eres una reina” fueron algunos de los comentarios.

Para su última foto usó un bikini de estampado de rombos.

Azalea ahora es creadora de contenido en Only Fans y asegura que ahora es muy rica gracias a la plataforma. “Me di cuenta de que a la gente le gustaba que yo fuera sexy, así que pensé que sería buena y sacaría provecho de eso. Simplemente trabajo menos y tengo más calor”, dijo.

“Estoy gastando el dinero en coches, barcos y diamantes y no me siento mal por. Los hombres me pagan para que les diga que son un pedazo de…”, añadió al confesar que vende hasta insultos en audios de voz por $600 dólares a sus seguidores.

Aunque anunció su retiro de la música en enero, regresó a los escenarios en los Premios AVN realizados en Las Vegas.

La rapera vendió los derechos de su música y catálogo editorial en noviembre pasado a Domain Capital, incluyendo sus éxitos Fancy y Problem, la colaboración que tiene con Ariana Grande.

“Vendí una parte de mi catálogo a quien quería, por una cantidad que significa que no tengo que trabajar un día más en mi vida. Los amo a todos, pero la conversación está un poco más allá de su comprensión de los negocios", agregó.

Azalea saltó a la fama en 2014 cuando lanzó su álbum debut The New Classic, del que se desprende su éxito Fancy. Desde entonces ha ganado dos American Music Awards y tres Billboard Music Awards. Además, obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

Ahora también reparte su tiempo entre sus quehaceres como madre. Dio a luz a su hijo Onyx en el verano de 2020. Más tarde se separó de Playboi Carti, el padre del niño.