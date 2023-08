La rapera Iggy Azalea dejó al descubierto su figura al posar para anunciar su nuevo videoclip Money Come. La estrella subió una fotografía a su cuenta de Instagram ataviada únicamente con panties nude y un bodysuit de cristales que cubrió zonas estratégicas.

Llevó aretes brillantes enormes, a juego con su atuendo, y peinó su cabellera rubia en un moño alto. Usó un maquillaje compuesto por base, rubor durazno en los pómulos, labial nude y un delineado cat eye de impacto.

Sumó más de 158 mil reacciones en su cuenta de Instagram, incluyendo comentarios que comparaban su vestimenta con la que Beyoncé usa para su gira Renaissance.

Otros usuarios también elogiaron su regreso y anotaron que nadie se compara a ella en cuanto a su estilo. Con Money Come, Iggy Azalea vuelve a la escena musical luego de pasar un tiempo creando contenido para Only Fans.

Iggy Azalea argumentó que ha hecho ganar millones a las disqueras con su cuerpo y que era su turno de ganar dólares.

En el podcast High Low with EmRata, explicó: “Le he hecho ganar mucho dinero a mucha gente con mi cuerpo, mi trabajo y mis propias ideas. No tengo que pedir perdón por el hecho de ‘mercantilizar’ mi propia imagen”.

“Lo disfruto. Voy a hacerlo de todos modos. Esa es la cosa. Lo estoy haciendo de todos modos. Voy a hacerlo de todos modos. Voy a publicar fotos como esa de todos modos”, agregó.

Iggy Azalea es una de las mujeres más ricas de Australia. Recientemente vendió una casa y ha sido vista en autos de lujo. La rapera vendió los derechos de su música y catálogo editorial en noviembre pasado a Domain Capital, incluyendo sus éxitos Fancy y Problem, la colaboración que tiene con Ariana Grande.

“Vendí una parte de mi catálogo a quien quería, por una cantidad que significa que no tengo que trabajar un día más en mi vida. Los amo a todos, pero la conversación está un poco más allá de su comprensión de los negocios", agregó.

Azalea saltó a la fama en 2014 cuando lanzó su álbum debut The New Classic, del que se desprende su éxito Fancy. Desde entonces ha ganado dos American Music Awards y tres Billboard Music Awards. Además, obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

Ahora también reparte su tiempo entre sus quehaceres como madre. Dio a luz a su hijo Onyx en el verano de 2020. Más tarde se separó de Playboi Carti, el padre del niño.