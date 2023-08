La actriz Eiza González fue fotografiada al salir de un gimnasio en la ciudad de Los Ángeles, en California, luego de acudir a un concierto con Selena Gómez.

La mexicana cautivó al utilizar unos leggings verde olivo ajustados a sus piernas tonificadas, en conjunto con un crop top deportivo, en color negro y con escote redondo, con el que lució su abdomen imposible.

González, de 33 años, complementó su outfit deportivo con unos tenis blancos y un pequeño bolso claro.

Eiza González usó el look perfecto para ir al gimnasio. Foto: The Grosby Group

Además, la artista se mostró con cara lavada, sin una gota de maquillaje, mientras su cabello castaño caía completamente suelto sobre su espalda.

La actriz de Baby Driver fue captada por los paparazzis tras una intensa rutina de ejercicios con la que tonificó su espectacular figura.





Eiza González y Selena Gomez, juntas en un concierto





La estrella mexicana fue captada este fin de semana en el concierto de la cantante Karol G, en Los Ángeles, en compañía de Selena Gomez.

Las artistas platicaron durante el concierto en el Rose Bowl Stadium, con su gira Mañana Será Bonito, al que también acudieron Alicia Keys y Sofia Vergara.

La celebridad regresó hace unos días a Los Ángeles luego de pasar unas vacaciones por Italia, donde visitó las playas para descansar. También aprovechó el viaje a Europa para acudir a un evento de Fendi en París.

Eiza González se tomó una pausa de las grabaciones de la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare, donde comparte créditos con Henry Cavill, pero todavía no tiene fecha de estreno.