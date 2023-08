Dua Lipa destiló glamour y belleza en una de las últimas publicaciones que hizo en redes sociales con un pequeño atuendo azul baby.

La estrella de Barbie recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de sus recientes vacaciones a Ibiza, España; en uno de los carretes que subió, se dejó ver con un minivestido traslúcido estilo retro, con mangas largas holgadas y cuello de tortuga.

Debajo de la prenda modeló un traje de baño azul con sostén de cuello halter y un bikini thong.

Sumó un par de sandalias plateadas de plataforma firmadas por Jacquemus, un minibolso tote de Chanel forrada con la característica tela tweed rosa y blanco, además de gafas solares rectangulares y pendientes de colores.

La celebridad lució su cabellera oscura peinada con raya en medio y ondas alborotadas, mientras que su rostro se mostró al natural, sin maquillaje, sólo con ligero blush color rosa y labial nude.

“Ibiza rules”, escribió en el pie de publicación. En otras fotos que subió a sus stories se dejó ver en la ciudad costeña junto a su hermana Rina , de 22 años, y su hermano menor GJin, de 17.

Antes de viajar a España, Dua disfrutó del verano en su natal Albania y después en Grecia en compañía de sus amigos y de su novio Romain Gavras, de 42 años, con quien ha salido públicamente desde marzo pasado.

Según los informes, la cantante, de 27 años, conoció a Gavras meses después de terminar su relación con Anwar Hadid en 2021, aunque sólo eran amigos; posteriormente comenzaron a salir en secreto.

Una fuente le dijo a The Sun: “Dua y Romain se han estado conociendo en silencio durante varios meses. Han estado disfrutando pasar tiempo juntos. La pareja se conoció en círculos cercanos durante el período festivo y tienen mucho en común. Dua sabe lo importante que es encontrar a alguien que entienda su industria”.

Mientras disfruta de sus idílicas vacaciones y éxito como actriz, Dua Lipa prepara el lanzamiento de su nuevo álbum Break My Heart, el cual “tiene su propio sonido único”, según contó en una entrevista con The New York Post.