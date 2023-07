La cantante Dua Lipa fue el centro de atención al llegar a la premiere en Los Ángeles de la película Barbie ataviada con un revelador vestido transparente.

Desfiló por la alfombra rosa con un vestido de red confeccionado por aplicaciones de cristales brillantes que dejó a la vista su figura torneada, abdomen plano y lencería blanca. Llevó el atuendo al estilo braless.

Dua Lipa dejó suelta su cabellera negra y lució un maquillaje discreto. Enfatizó su mirada con sombras y amplias pestañas negras, así como sus labios con labial nude.

Dua Lipa / (Photo by Michael Tran / AFP)

Dua Lipa / (Photo by Michael Tran / AFP)

Agregó glamour al resultado final con anillos, aretes y collar de diamantes que la hicieron lucir destellante ante los fotógrafos congregados en el Shrine Auditorium. Usó zapatillas plateadas de espejo para agregar unos centímetros a su altura.

Dua Lipa interpreta a Barbie Sirena en la cinta dirigida por Greta Gerwig. Además interpreta el tema principal de la película: Dance The Night. Dua Lipa lanzó el sencillo el 25 de mayo y ahora es un hit mundial.

La película Barbie llega a los cines el 21 de julio.

Dua Lipa / (Photo by Michael Tran / AFP)

Dua Lipa / (Photo by Michael Tran / AFP)

A la premiere de Barbie en el Shrine Auditorium and Expo Hall se unió la protagonista Margot Robbie quien, después de lucir vestidos rosas alrededor del mundo, recreó el vestido de trompeta sin tirantes de la muñeca original Barbie 'Solo in the Spotlight' de 1960.

Margot Robbie lució fabulosa con un collar de diamantes y tacones negro. Sus estilistas la peinaron y maquillaron de manera impecable para que ella dominara la alfombra rosa con su vestido brillante y guantes de terciopelo.

Margot Robbie / (Photo by Michael Tran / AFP)

Ryan Gosling, quien da vida a Ken, optó por un traje en tonalidades rosa.

Otras estrellas invitadas fueron Nicky Minaj, Gal Gadot y Billie Eillish.

Algunos críticos de cine ya vieron la película, entre ellos Katcy Stephan, editora en Variety, quien escribió: “Barbie es la perfección. Greta Gerwig ofrece una historia matizada sobre lo que significa ser una mujer en un jugueteo caprichoso, maravilloso y divertido a carcajadas. Todo el elenco brilla, especialmente Margot Robbie y Ryan Gosling” anotó en redes sociales.