Selena Gomez consintió a sus millones de seguidores de redes sociales con un throwback en el que hizo alarde de su figura y belleza con un look rubio hielo.

La celebridad más seguida de Instagram se dirigió a su cuenta para compartir una foto de sí misma antes de rodar una sesión de bikinis en 2021, con su marca socia La’Mariette.

Selena posó frente a un espejo luciendo un traje de baño de dos piezas color morado con estampados rosas, compuesto por un sostén de triángulo con finos tirantes y cordones atados sobre su torso, así como un bikini thong atado por los costados.

Posó coqueta y confiada de su belleza con un look rubio helado de raíces oscuras, maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel y labial nude; remató con ligeras sombras rosadas y un cat eye marrón.

La intérprete de My Mind and Me colaboró por primera vez con La’Mariette para crear su propia línea de bikinis, faldas, fondos y tops de playa en 2021.

Al aparecer los fundadores son algunos de los mejores amigos de la cantante que no dudaron en colaborar con ella para ser la imagen de una línea que se adaptara a las necesidades de las mujeres con cuerpos diversos, edades y estilos.

En el pie de foto, Selena sólo invitó a sus fanáticos a estar atentos a sus proyectos que llegarán en verano; no dio detalles sobre una nueva colaboración con la marca. “TBT una Sel rubia. ¡Llegan los veranos! ¡Se vienen tantas cosas emocionantes!”, escribió.

Selena Gomez posa en pequeño bikini durante sesión. Foto: The Grosby Group

Su publicación sucede después de ser vista supuestamente en medio de una romántica cita junto a Zayn Malik en un restaurante de Nueva York.

Según afirmaciones de una mesera del establecimiento, ella atendió a la aparente nueva pareja y durante su estancia los vio tomados de las manos y besándose. Un segundo testimonio confirmó lo mismo en una entrevista con Entertainment Tonight.

Antes del ex One Direction, Selena fue vinculada románticamente con Drew Taggart, productor de The Chainsmokers, aunque Selena desmintió los rumores sobre su nueva relación con una publicación en redes sociales en la que dijo: “Me gusta demasiado estar soltera #EstoySoltera”.