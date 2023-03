Eva Longoria es una de las actrices de orígenes mexicanos que más éxito ha tenido en Hollywood en las últimas décadas gracias a sus aclamadas participaciones en cine y televisión.

Su protagónico en Esposas Desesperadas le dio un importante impulso a su carrera, tanto como actriz, escritora y recientemente como productora.

Su papel de Gabrielle Solis le ayudó a destacar entre el elenco y a desarrollar su talento para triunfar en otros trabajos que realizó al mismo tiempo que la serie se transmitía entre 2004 y 2012.

Eva protagonizó Harsh Times, The Sentinel y Over Her Dead Body. In A World, su primer estreno en cine después de Desperate Housewives, le multiplicó la fama y la puso en la mira de los críticos y productores que la querían en sus proyectos.

Eva Longoria triunfó en 'Esposas desesperadas' de 2004. Foto: AP

En esta película actuó como sí misma junto a estrellas como Lake Bell, Demetri Martin y Fred Melamed.

Durante sus primeros años después de la exitosa serie, Eva probó suerte como actriz de telenovelas en español, pero demostró que lo suyo eran las películas y series y dirigió su carrera sólo a estos tipos de proyectos.

A pesar de no hablar mucho español, la actriz ha sido seleccionada varias veces para interpretar personajes de herencia hispana como Lowriders, Al Agua y Dora la Exploradora junto a Eugenio Derbez.

También ha hecho campañas publicitarias de alto perfil como L’Oreal Paris y LG. Su influencia como protagonista de Desperate Housewives hizo que fuera nombrada La Mujer Más Sexy de la Televisión de Estados Unidos y una de las Personas más Bellas de la TV.

Longoria no sólo ha mejorado en la industria como actriz y productora. Se ha adaptado a las tendencias de la moda y belleza para seguir siendo uno de los rostros más bellos y solicitados en Hollywood porque, aunque el talento debería ir primero que el físico, la industria muchas veces prioriza en “lo bien que se ve” alguien para darle un lugar.

A sus 48 años se luce mejor que en sus veintes, más joven, ejercitada, con una imagen moderna siempre siguiendo las tendencias y con un estilo elegante y más apegado al business girl, como la empresaria en la que se ha convertido

Cuando actuó en Esposas Desesperadas, la actriz nacida en Texas seguía un estilo marcado por la tendencia Y2K, con maquillaje bronceado y tonos brillantes, así como un gusto por la moda marcado por prendas ligeras y atrevidas, colores llamativos y peinados voluminosos.

Mantuvo dicho estilo hasta que finalizó la serie y se dejaba ver en público con looks más serios, pero glamurosos y elegantes.