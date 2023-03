Selena Gómez vuelve a ser tendencia en las redes sociales luego de que circulara información sobre su supuesto romance con Zayn Malik, ex integrante de One Direction.

¿Ya son pareja? ¿Siempre sí? Son algunas de las preguntas de los usuarios ante una publicación de People basada en la información de una chica en la que se asegura que la nueva pareja se dejó ver en un lujoso restaurante en la ciudad de Nueva York.

El video que supuestamente confirmaría el nuevo romance de Selena se atribuye a una chica que muestra una captura de pantalla de una conversación con su amiga, quien le asegura que atendió la mesa de la joven pareja de cantantes.

"Selena Gomez y Zayn entraron al restaurante tomados de la mano besándose y los senté", se puede leer.

TikTok: clarissa.mpeg

AP (Invision / Charles Sykes)

La supuesta cena se produce luego de que fanáticos de Twitter notaran que Gómez y Malik se siguieran en sus respectivas cuentas de Instagram hace algunas semanas.

Además, los fanáticos han revivido el momento de una alfombra roja en 2010 donde se le pregunta a la ex chica Disney a qué integrante de One Direction le gustaría besar, a lo que respondió rápidamente con una risa ahogada, “Zayn”. El video se está viralizando en internet.

Selena, de 30 años, que anteriormente salió con Zedd, The Weeknd y Justin Bieber ha reiterado en distintas ocasiones ante medios estadounidenses que jamás perderá la esperanza en el amor.

Zayn, por su parte, no ha abierto su corazón a nadie desde que terminó su relación con la supermodelo Gigi Hadid, en octubre de 2021.

crédito: AP/ Evan Agostini

La intérprete de Love You Like a Love Song, recientemente acaparó los medios luego de que se dejara ver en la bolera de The Gutter en Manhattan con el músico estadounidense, Drew Taggart, integrante del grupo The Chainsmokers.

Sin embargo, días después ella misma confesó mediante una publicación de Instagram que solo se trató de un encuentro amistoso.

¿Será que esta vez vaya en serio con el ex integrante de One Direction?