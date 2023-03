Justin Bieber ha sido objetivo del escrutinio público en las últimas semanas debido al drama que protagonizó Selena Gomez tras convertirse en la más seguida en Instagram y por defender a Taylor Swift de las burlas de Hailey Bieber.

En medio de la polémica, los fanáticos han revivido un video en el que se muestra a un supuesto Justin siguiendo a Selena Gomez durante una visita a Nueva York hace dos años, cuando la cantante asistió a las grabaciones del programa The Late Show With Stephen Colbert.

Las imágenes, ahora virales en TikTok y Twitter, muestran a un hombre vestido con pantalones negros y sudadera tie dye con capucha y cubrebocas parado detrás de una cerca de seguridad, ubicada frente al camino que tomáría Selena para llegar al set de grabación.

En otra toma se muestra al mismo sujeto acercarse a Selena a pesar del cuerpo de seguridad que tratan de cubrirla y los fanáticos que se acercan a pedirle fotos; en un momento logra ubicarse frente a ella, pero parece ser que no se dio cuenta ya que estaba firmando autógrafos.

Los fans de Gomez creen que el hombre se trata de Justin, que intentó pasar desapercibido cubriendo su rostro y cabeza, ya que en varias ocasiones el intérprete de Baby fue fotografiado con la misma sudadera.

Incluso aún con el rostro cubierto, se aprecia su cabello castaño, sus mismos rasgos, ojos color miel y cejas pobladas, característicos de Bieber.

Durante el camino de Selena hacia el estudio de grabación el supuesto Justin Bieber no hizo nada ni habló con ella, sólo se acercó por un costado hasta que ella llegó a su destino.

El video fue tomado en septiembre de 2021, cuando Selena asistió al show de Colbert para promocionar la serie Only Murders in the Building.

Después de librar las multitudes de fanáticos y fotógrafos, Selena fue captada entrando al estudio con un rostro sonriente y amable, incluso saludó a los paparazzis presentes y se despidió de sus fanáticos; para este momento el supuesto Justin ya se encontraba del otro lado de la calle viéndola de lejos.

“¿Ustedes creen que este es realmente Justin en Nueva York tratando de ver a Selena o es falso?”, se han cuestionado los usuarios de redes sociales.

“Yo digo que sí es Justin”, “Se parecen mucho”, “Googlé Justin Bieber sudadera tie dye y él trae exactamente la misma sudadera que el video”, “Su lenguaje corporal es igual al de él”, dijeron otros internautas impactados por el video y las semejanzas.

El resurgimiento de este video sucede después de que los fanáticos también aseguraran que Justin no ha superado a Selena aún estando casado con Hailey.

Y es que el cantante conserva un tatuaje que se hizo sobre la muñeca izquierda en 2012 con el rostro y silueta de Selena. El gráfico es una imitación de una foto tomada para la revista Elle en la que Sel colaboró para ser la portada.