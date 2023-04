Iggy Azalea rompió el internet al publicar nuevas fotografías de sí misma usando un pequeño bikini verde en tendencia para la primavera.

La rapera posó sobre una silla usando únicamente el traje de baño que dejó a la vista su figura curvilínea casi irreal, así como los tatuajes que tiene tanto el brazo como en la cadera.

Dejó suelta y ondulada su cabellera rubia y miró a la cámara con un maquillaje impecable, compuesto por base, delineador negro y labial nude.

Durante los últimos días, Iggy Azalea ha deslumbrado en Instagram modelando diversos bikinis. El último que usó fue un traje de baño bandeau también en color verde. “Sirviendo cuerpo y rostro, próximamente música”, escribió y sumó 140 mil reacciones en minutos.

Iggy Azalea es una de las mujeres más ricas de Australia. Recientemente vendió una casa y ha sido vista en autos de lujo. La rapera vendió los derechos de su música y catálogo editorial en noviembre pasado a Domain Capital, incluyendo sus éxitos Fancy y Problem, la colaboración que tiene con Ariana Grande.

“Vendí una parte de mi catálogo a quien quería, por una cantidad que significa que no tengo que trabajar un día más en mi vida. Los amo a todos, pero la conversación está un poco más allá de su comprensión de los negocios", agregó.

Iggy Azalea

Además, la cantante incursionó en una plataforma de contenido pagado luego de argumentar que ha hecho ganar millones a las disqueras con su cuerpo y que ahora es su turno de ganar dólares.

En el podcast High Low with EmRata, Iggy Azalea explicó: “Le he hecho ganar mucho dinero a mucha gente con mi cuerpo, mi trabajo y mis propias ideas. No tengo que pedir perdón por el hecho de ‘mercantilizar’ mi propia imagen”.

“Lo disfruto. Voy a hacerlo de todos modos. Esa es la cosa. Lo estoy haciendo de todos modos. Voy a hacerlo de todos modos. Voy a publicar fotos como esa de todos modos”, agregó.

Azalea saltó a la fama en 2014 cuando lanzó su álbum debut The New Classic, del que se desprende su éxito Fancy. Desde entonces ha ganado dos American Music Awards y tres Billboard Music Awards. Además, obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

Ahora también reparte su tiempo entre sus quehaceres como madre. Dio a luz a su hijo Onyx en el verano de 2020. Más tarde se separó de Playboi Carti, el padre del niño.

La semana pasada compartió una fotografía de ambos jugando tenis y enterneció las redes sociales.