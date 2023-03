Iggy Azalea modeló su lencería más pequeña en una publicación hecha en redes sociales.

Recurrió a su cuenta de Instagram para presumir su figura de ensueño y consentir a sus fanáticos presumiendo su belleza y sensualidad con una sesión en blanco y negro rodada sobre una pista de aterrizaje con su jet privado detrás de ella.

Posó atrevida y sugerente ataviada en un pequeño conjunto de encaje negro lingerie, compuesto por sostén de media copa con finos tirantes, un bikini thong de tirantes y corte bajo que cubrió lo necesario, así como ligueros sueltos sobre los muslos.

Agregó un abrigo negro tipo Mátrix con solapas y botones abiertos, así como un par de sandalias de cordones y tacones de aguja. El conjunto destacó su figura de reloj de arena y bastante piel bronceada.

Lució su cabellera rubia peinada con raya en medio y mechones rizados sobre los hombros, mientras que su rostro se mostró maquillado con labial nude, sombras oscuras, rímel negro, un marcado cat eye y ligero blush bronceado.

“Para tu tablero de humor”, escribió en el pie de publicación.

En sus stories de Instagram, The New Classic, como se hace llamar, compartió un video de la sesión e invitó a sus fanáticos a visitar su exitosa página de Only Fans.

A inicios de este mes, Iggy lanzó su página para adultos con rotundo éxito. Horas después de debutar en OF, recaudó casi un millón de dólares, mientras que en los siguientes días superó la cifra.

Según los informes, comenzó a ofrecer contenido por $25 dólares. Sus suscriptores tienen acceso a ilustraciones, poesía, fotografía, videos y su catálogo de música, incluído su más reciente álbum, además de las fotos y material XXX personalizado que ofrece.

En una reciente aparición en el programa Watch What Happens Live reveló que envió mensajes “clasificación X” a algunos de sus suscriptores, a muchos de ellos con insultos y críticas por “su falta de hombría”.

“Los hombres me pagan para decirles que son un pedazo de mierda”, dijo la polémica celebridad , agregando que suelen enviarle hasta $600 dólares por mensajes con groserías o críticas.

Por su parte, habló con Emily Ratajkowski sobre la decisión de unirse a la polémica red social. “Mucha gente ha ganado mucho dinero con mi cuerpo y me cortaron lo más pequeño de mi propio cuerpo, mi propio trabajo y mis propias ideas”, dijo la australiana.

Agregó que seguirá explotando su belleza y cuerpo en OF sin importarle las críticas que reciba.