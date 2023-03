Rosalía acaparó los reflectores durante su asistencia a la entrega de premios Billboard Women In Music, celebrada en Los Ángeles.

Arribó al evento lleno de celebridades ataviada con un revelador y lujoso diseño total black que le permitió lucir su trabajada figura.

El atuendo constó de un maxi vestido de malla negra con puntos bordados; la falda se fundió con una pantaleta negra de cintura negra, mientras que el top se lució unido a un top tank tejido, con mangas largas holgadas y cuello de tortuga. Esta última prenda contó con un escote invertido tipo underboob.

Su rostro se mostró definido con una ligera capa de maquillaje incluido labial nude, cejas remarcadas, blush bronceado, sombras beige en los párpados y un fino cat eye nego para resaltar su mirada felina.

Por su parte, su cabello castaño se lució peinado en un moño alto con mechones ondulados en los costados en el rostro.

Mantuvo sus accesorios limitados a pequeños pendientes y un par de botas largas con tacón de aguja.

En redes sociales compartió detalles de su look y asistencia al evento anual, en el que recibió el premio a productora del año de mujeres en la música.

Al inicio de la gala Rosalía subió al escenario a recibir su reconocimiento y a dar su inspirador mensaje de agradecimiento.

“Cuando empecé en la música, no tenía idea de lo que era producir. Fue con el tiempo que aprendí, y ahora no puedo imaginar otra manera de hacer mi música que no sea producir”, dijo Rosalía.

“El trabajo de un productor es un trabajo en la sombra, no es muy divertido … es 15 horas al día trabajando en un sonido. Viene del amor y la obsesión y es por eso que te quedas en esa pequeña habitación sin ventanas mientras todos los demás viven la vida y hacen cosas humanas normales”.

Al finalizar dedicó el premio a las mujeres que la han inspirado y que se preparan para producir sus propias canciones.

Durante su paso por la alfombra roja, los periodistas de Access Hollywood le preguntaron a la cantante de Despechá sobre su presentación en Coachella de este año.

Sin dar mayores detalles, Rosalía dijo: “No puedo decir mucho. Definitivamente no va a ser un espectáculo tímido. No va a ser un espectáculo íntimo”

Rosalía se presentará en el festival, en Indio, los sábados 15 y 22 de abril en en el mismo escenario que otras estrellas mundiales como Blackpink, y Charli XCX, por mencionar algunas.