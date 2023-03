Julia Fox está imponiendo tendencia durante su asistencia a la Semana de la Moda de París luciendo sus mejores y más arriesgados atuendos.

Fue fotografiada llegando al show de Courrèges Womenswear Fall Winter 2023-24 luciendo su vestido más arriesgado sin utilizar sostén.

Arribó al lugar ataviada con un maxivestido negro hecho con malla negras traslúcida al estilo braless que dejó a la vista sólo su bikini thong también negro.

El atuendo contó con una chaqueta corta de cuero de cuello alto, escote recortado y mangas abiertas de Courregès. Ambas prendas las combinó con botines de tela de tacón de aguja y un pequeño bolso de correa gruesa y detalles plateados.

Sumó gafas solares rectangulares negras, anillos plateados y pequeños pendientes de diamantes.

The Grosby Group

Su total black look combinó con su cabellera rojiza peinada en mechones ondulados bajo un estilo húmedo: destacó su belleza con una capa de maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude y blush ligeramente rosado, así como sombras aladas y cejas decoloradas.

La actriz, de 33 años, se unió a Emily Ratajkowski una vez que entró al desfile; otras celebridades invitadas fueron Tina Kanakey, Natasha Poly, Avril Lavigne y su supuesta nueva conquista Tyga.

Su reciente viaje a Francia marcó un año del romance pasajero que tuvo con Kanye West. Ambos dieron a conocer públicamente su relación durante la Semana de la Moda de París, aunque ya habían sido vistos en Miami durante enero.

Luego de su corto amorío, Kanye continuó conociendo modelos y se involucró con varias de ellas hasta que se casó con su empleada Bianca Censori.

Durante un live que hizo en redes sociales para mostrarle a sus fanáticos la vida normal y sencilla que lleva, a pesar de haber ganado fama internacional y varios contratos millonarios a partir de su relación con West.

La celebridad señaló que tiene un departamento pequeño y cómodo, adaptado para que su hijo Valentino crezca y se sienta seguro. Dicha casa ha sido suya desde que nació su hijo y no se la debe a Kanye ni a nadie.

Por su parte, agregó que no tiene la fortuna que le estiman los medios y usuarios de internet, valorada en $30 millones de dólares.

“No valgo 30 millones de dólares, ni siquiera cerca. No necesito 30 millones de dólares; ¿Para qué necesita una persona 30 millones de dólares? He sobrevivido con mucho menos y me va bien”.