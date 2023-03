La cantante Iggy Azalea tiene una figura curvilínea de impacto y no dudó en presumirla en una nueva sesión de fotografías para Instagram.

La intérprete de Fancy posó para las cámaras ataviada con un diminuto bikini rosa de tela transparente que lo volvió casi imposible de llevar. También usó una playera rosa con estampado de cerezas en forma de corazón.

Dejó a la vista su diminuta cintura y los tatuajes en su cuerpo. Peinó su cabellera en una coleta alta y describió su imagen con el emoticón de una flor de cerezo.

Iggy Azalea es una de las mujeres más ricas de Australia. Recientemente vendió una casa y ha sido vista en autos de lujo. La rapera vendió los derechos de su música y catálogo editorial en noviembre pasado a Domain Capital, incluyendo sus éxitos Fancy y Problem, la colaboración que tiene con Ariana Grande.

“Vendí una parte de mi catálogo a quien quería, por una cantidad que significa que no tengo que trabajar un día más en mi vida. Los amo a todos, pero la conversación está un poco más allá de su comprensión de los negocios", agregó.

Iggy Azalea se pone un bikini de transparencias 'imposible' de llevar

Azalea saltó a la fama en 2014 cuando lanzó su álbum debut The New Classic, del que se desprende su éxito Fancy. Desde entonces ha ganado dos American Music Awards y tres Billboard Music Awards. Además, obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

Pero ahora, además de su carrera musical, genera ingresos en una plataforma de contenido “sexy”, pero sus seguidores se han volteado en su contra al decir que los $25 dólares que pagan no lo valen.

Iggy Azalea reveló recientemente en el programa Watch What Happens Live que ha estado en contacto con la cantante Britney Spears desde que terminó su tutela y que le gustaría volver a colaborar con ella.

“Sí, he estado en contacto con ella. Hablamos en Instagram a veces. Si ella me envía un mensaje, yo le responderé todo. Mi colaboración con ella siempre ha sido una de mis favoritas. He hablado sobre esto antes, siento que había tanto que queríamos hacer con eso que nunca pudimos. Nunca llegamos a hacer todo lo que queríamos hacer”, dijo al responder la pregunta de un espectador.

Azalea agregó: “Amo a Britney y ella es mucho más creativa de lo que la gente cree, como lo que hizo con Elton [John] fue increíble. Me encantaría ser parte de cualquier cosa que ella tuviera que hacer, especialmente cuando son 100 por ciento sus propias ideas”.