Britney Spears sorprendió a sus fanáticos al compartir en Instagram un video modelando un “atuendo de oro”

La princesa del pop se lució con un diminuto vestido dorado, con escote strapless, falda de volantes y tela traslúcida para lucir su silueta tonificada.

La intérprete de Toxic combinó su look lleno de glamour con unos zapatos de tacón de aguja en color marrón.

Spears, de 41 años de edad, peinó su largo cabello rubio con media coleta y maquilló su rostro con tonos oscuros para resaltar su mirada.

La cantante compartió con sus más de 41 millones de seguidores que tenía ganas de bailar salsa en su nuevo vestido dorado.

Britney Spears también confesó a sus fanáticos que un día anterior compartió por error un video en el que canta Oops! I did it again, uno de los mayores éxitos de su carrera.

En el breve clip no se ve el rostro de la intérprete, sólo se escucha su voz mientras la cámara enfoca el techo.

La artista estadounidense borró el video de su red social y luego confesó que todo había sido un error. “Publiqué el video equivocado de mí cantando ayer”. Britney aseguró que estaba completamente avergonzada por haber compartido la versión equivocada desde el estudio.

En la publicación borrada, la celebridad afirmaba que le gustó haber cantado de nuevo, aunque dijo que se había sentido muy plana la mayor parte de la canción.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Britney Spears.