El fandom del kpop y cultura coreana está de luto después de que se confirmara la muerte de uno de los integrantes de la banda ASTRO, Moonbin.

De acuerdo con un comunicado emitido por la compañía discográfica y de gestión Fantagio, la celebridad , de 25 años, fue encontrado muerto el miércoles 19 de abril.

De acuerdo con los primeros informes de la prensa coreana, el cantante fue encontrado por un gerente sin vida dentro de su departamento de Seúl.

El Departamento de Policía de Según en Gangnam dijo en un comunicado que recibió una llamada de la persona que encontró al artista el 19 de abril a las 8:10 pm. Según sus primeras investigaciones Moonbin se suicidó.

“Parece que Moonbin se quitó la vida. Actualmente estamos discutiendo la posibilidad de una autopsia para determinar la causa precisa de la muerte”, dijeron las autoridades.

Fantagio no dio detalles de las causas de muerte del cantante; sin embargo, los fanáticos de ASTRO y de Moonbin aseguran que sufría desequilibrios mentales, depresión y ansiedad afecciones reportadas comúnmente cuando artistas de la ola coreana mueren a causa de suicidios.

La agencia se dirigió a los fans con el mensaje: “Primero, nos disculpamos por tener que transmitir esta triste y desgarradora noticia. El 19 de abril, el miembro de ASTRO, Moonbin, nos dejó repentinamente y ahora se ha convertido en una estrella en el cielo”.

“Aunque no se puede comparar con el dolor de la afligida familia que tuvo que separarse de su amado hijo y hermano, sus compañeros artistas y el personal aquí en Fantagio, que han estado junto a él durante mucho tiempo, también están profundamente llorando al difunto en medio de una tremenda conmoción y dolor”, agrega la declaración.

“Nos duele aún más tener que transmitir esta repentina noticia a los fanáticos que han brindado su amor y apoyo incondicionales a Moonbin. Debido a que sabemos muy bien cuán incomparable era el difunto [Moonbin] en su amor por sus fanáticos, en quienes pensaba constantemente, el dolor es aún más abrumador”.

Soompi, uno de los medios coreanos de mayor relevancia, informó que la familia de Moonbin solicitó llevar su duelo y celebrar el funeral en privado, con la asistencia de familia, amigos y seres queridos que fueron cercanos.

El fallecimiento de Moonbin sucede después de haber renovado su contrato con la agencia de ASTRO y de participar en la preparación del Dream Concert con Sanha, otro miembro de ASTRO.

Asimismo, acababa de lanzar su tercer trabajo de estudio Drive to the Sorry Road y continuaba su trabajo con la banda conformada por las estrellas del kpop y de la televisión coreana Sanha, MJ Cha Eun-woo, Rocky y Jinjin.

Moonbin apareció en Boys Over Flowers como la versión infantil de So Yi Jeong, miembro de los F4 y personaje que interpretó la estrella Kim Bum.