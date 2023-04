Avril Lavigne está recorriendo Europa por su gira Love Sux 2023, después de visitar París y Amsterdam, dio un concierto sold out en Berlín.

A través de redes sociales compartió detalles de su presentación, así como del look que usó, muy al estilo de su era The Best Damn Thing de 2006.

La canadiense, de 38 años, se lució en un conjunto grunge-gótico, con una minifalda negra de tablones, con franjas negras y estoperoles dorados.

A la pequeña prenda le sumó un cinturón de cuero, botas de combate negras con agujetas, medias negras rotas y una chamarra de cuero estilo motociclista. Remató el outfit con un top traslúcido de cuello alto con su nombre bordado como gargantilla y un corsé de terciopelo.

Hizo alarde de su eterna juventud con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, su caracteristico delineado negro con detalles naranjas brillantes, labial nude, sombras ahumadas y brush rosado sobre los pómulos.

Lució su cabello rubio, en corte bob largo, peinado con raya en medio y mechones lacios sobre sus hombros.

“¡Cuántas novias puede manejar una publicación?” escribió debajo del post que sumó miles de likes y comentarios de sus fieles fans que la apoyan y que irán a verla en sus siguientes shows.

En una publicación previa compartió un video recopilatorio de los momentos más especiales de los conciertos de París y Amsterdam, señalando que tuvo un “comienzo perfecto” para su gira.

Además de enfocarse en su actual gira de conciertos, Avril Lavigne está disfrutando de un romance libre de compromisos con el rapero Tyga desde finales de marzo de este año.

Según los informes, la cantante de Complicated rompió su compromiso con el también músico Mod Sun semanas antes de dejarse ver con Tyga en California y después en la Semana de la Moda de París.

En una publicación de redes sociales, Mod Sun, cuyo nombre real es Derek Ryan Smith, insinuó que Avril fue quien terminó el breve compromiso. “En una semana mi vida entera cambió por completo. Sólo sé que hay un plan para todo. Mantendré la cabeza en alto. Siempre escucharé mi corazón, incluso cuando se sienta roto”, dijo el rapero.

Los representantes de la cantante anunciaron la separación una semana antes de dicho mensaje.

Tras los primeros avistamientos de Avril y Tyga juntos, una fuente le dijo a People que se están conociendo y que están tomando las cosas “con calma para estar seguros y realmente conocerse antes de sumergirse en algo más serio”.