Las Vegas está estrenando su atracción más espectacular e innovadora a nivel tecnológico en los últimos años con The Sphere, la sala de espectáculos esférica más grande del mundo ¿pero cómo es por dentro?

El recinto, que costó más de 2 mil 300 millones de dólares, abrió sus puertas en septiembre pasado para albergar la residencia de conciertos de la banda irlandesa U2, que llegó a su fin tras 40 shows.

Sin embargo, si no alcanzaste boletos para este espectáculo, hay una forma más barata y sencilla de disfrutar de la pantalla monumental en The Sphere en todo su esplendor, con la proyección del documental Postcard from Earth, del director Darren Aronofsky.

The Sphere en Las Vegas. Foto: Pamela Benítez/Vive USA





Lo último en tecnología está en The Sphere





El despliegue de tecnología que ofrece la popular esfera de Las Vegas te sorprenderá desde que pisas el vestíbulo, tras una corta caminata desde The Venetian. Encontrarás un robot con inteligencia artificial con la capacidad de sostener una conversación con los seres humanos y hasta bailar, así como un escáner con el que podrás crear tu propio avatar virtual.

Robot con Inteligencia Artificial en The Sphere en Las Vegas. Foto: Pamela Benítez/Vive USA

También te dejará con el ojo cuadrado el sistema de aire acondicionado, que son una serie de círculos flotantes en la zona del vestíbulo.

Una de las muestras de innovación más espectaculares de lugar es la forma en la que funciona el sistema de audio en The Sphere.

Entrada a The Sphere en Las Vegas. Foto: Pamela Benítez/Vive USA

Para el funcionamiento, los visitantes se colocan en cuatro filas, cada una frente a una hilera de bocinas. Según la fila en la que te encuentres escucharás un sonido distinto, sin alcanzar a oír el de las bocinas contiguas.

En una fila podrás escuchar una conversación en árabe, en la segunda en chino, la tercera en inglés y la cuarta en español, sin que se mezclen en tus oídos.





¿Cómo es por dentro The Sphere?





Por fuera, el monumental domo de 112 metros de alto tiene un exoesqueleto sobre el que están montados millones de luces LED, que ofrecen proyecciones a todas horas del día y se puede ver desde diferentes puntos de Las Vegas. Pero la carta fuerte viene en la sala de proyección.

Al seguir las luces azules de los pasillos y los letreros que indican la ubicación de las secciones, llegarás hasta el imponente anfiteatro, tomarás tu asiento (entre los 18 mil que hay), como en una sala de cine normal, y esperarás unos minutos que comience el espectáculo.

La sala de nueve pisos pronto deja la penumbra para iluminar solamente un cuadro y mostrar las primeras escenas de Postcards from Earth, el despertar de los viajeros espaciales que deben recordar cómo era la vida en la Tierra.

The Sphere en Las Vegas. Foto: Pamela Benítez/Vive USA

Durante los primeros minutos parecería que estás en un cine convencional hasta que comienza el viaje hacia la Tierra y a cuadro aparece el planeta en una vista satelital. Conforme la cámara se acerca sentirás que el mundo se aproxima a ti hasta que traspasas la atmósfera y llegas a las montañas nevadas. Es en este momento cuando verás a The Sphere en su máxima expresión.

La pantalla LED más grande del mundo se enciende por completo, con su resolución en 16K y capacidad para mostrar más de 250 millones de colores diferentes.

Durante 90 minutos verás los sitios más hermosos del planeta, como el Gran Cañón, y las construcciones más imponentes del planeta.

The Sphere en Las Vegas. Foto: Pamela Benítez/Vive USA

La experiencia es totalmente inmersiva, no sólo por el sonido y las imágenes. También sentirás la vibración del aterrizaje de una nave espacial o de los pasos de un elefante, mientras llegan a ti ráfagas y aire y ligeros olores que te llevarán a un viaje completo.

Ver la obra de Darren Aronofsky en The Sphere te hará sentir que estás debajo del océano junto a los tiburones. “La vida cambia tomando muchas formas, la vida se adapta a sí misma”, se escucha mientras la pantalla monumental muestra a las diferentes especies marítimas en el planeta.

Sin embargo, el espectador sufre un golpe abrupto de realidad en cuanto Aronofsky muestra todo el daño que el ser humano le ha hecho al planeta y la forma en que está acabando con él, derivando en desastres naturales.

The Sphere en Las Vegas. Foto: Pamela Benítez/Vive USA





¿Cuánto cuestan los boletos para The Sphere en Las Vegas 2024?





Si quieres disfrutar de esta experiencia inmersiva en la sala de espectáculos circular esférica puedes acudir a las proyecciones de Postcards From Earth, que hay de lunes a domingo. Los fines de semana hay hasta cinco funciones por día.

Los precios de los boletos van de los 99 a los 249 dólares y se pueden comprar en línea, a través del sitio web de Ticketmaster.

Recuerda que los mejores lugares para disfrutar al máximo de la proyección en The Sphere de Las Vegas son los de las filas en la parte superior.