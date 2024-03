Lourdes Leon demostró que es una de las modelos más atrevidas y vanguardistas de la industria al asistir al desfile de Yves Saint Laurent ataviada con un espectacular atuendo de encaje.

Muy a su estilo, la hija de la cantante Madonna llevó la prenda al estilo braless y para darle un toque de glamour llevó un enorme abrigo negro que cubrió la mitad de su cuerpo. Fue el centro de atención en este show de la Semana de la Moda de París.

Lola Leon, como es conocida en redes sociales, llevó lentes de sol y dejó suelta su cabellera negra.

Mostró su look a través de Instagram Stories, donde ya tiene una comunidad de 536 mil seguidores.

Lourdes León aumentó su fama como modelo, pero desde hace un año, la estrella ha decidido enfocar su energía en la música y para la primavera ya tiene confirmada su participación en los festivales Primavera Sound y ParkLife.

“Una vez que comencé a trabajar... realmente me sorprendí porque no creía que fuera capaz de hacerlo. Fue un momento en el que me sentí muy orgullosa de mí misma. Desde entonces estoy segura de que estoy haciendo lo correcto”, dijo a la revista Perfect.

Lourdes León es la primogénita de Madonna; la tuvo con el actor Carlos León.

Aunque la fama de Madonna puede ser intimidante, Lola León dice sentirse muy inspirada por su madre. El año pasado lanzó su sencillo “Spelling” y aseguró que la estética de su video está inspirada el video “Frozen” de 1998 de la Reina del Pop.

“Esta pieza es muy especial. Es un homenaje a la obra de arte atemporal de mi madre, Frozen. Esa pieza ha aparecido innumerables veces en mi vida, conectándonos a los dos. No sería nada sin la mujer que me trajo al mundo. La venero y espero que esto se traduzca en ese amor”.

Lourdes León/ Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Lourdes Leon debutó como modelo en 2018 durante una pasarela con Gypsy Sport y en agosto de 2020 firmó un contrato con la agencia de modelaje CAA.

Madonna está sumamente orgullosa de su hija. En una entrevista para Vogue dijo que Lola es increíblemente talentosa.

"Estoy verde de envidia porque es increíble en todo lo que hace: es buena bailarina, una increíble actriz, toca el piano maravillosamente, es mucho mejor que yo si hablamos de talentos", dijo.

La celebridad asegura que la apoya en lo que haga y que a todos sus hijos les da ejemplos sobre cómo hijos de otras celebridades obtienen el éxito sin ayuda de sus padres.