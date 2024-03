Heidi Klum consintió a sus millones de fanáticos con una sesión fotográfica al estilo de los ángeles de Victoria's Secret que hizo para la revista Glamour Alemania.

En sus redes sociales, la supermodelo compartió las fotografías artísticas de su colaboración con la revista para la edición de marzo.

La estrella de America's Got Talent hizo alarde de la silueta de infarto y belleza eternamente joven que conserva a los 50 años con un conjunto de lencería blanca.

Usó un sostén push up de finos tirantes, a juego con un bikini de hilo de corte bajo, también lució un par de alas de ángel blancas.

Otros looks que usó para la sesión se trataron de dos vestidos blancos: uno estilo lencero de satén largo y otro diminuto con recortes sobre el torso que dejó a la vista su piel bronceada y lencería nude.

Heidi Klum hizo alarde de su belleza con maquillaje en tonalidades claras, casi naturales, con labial nude y una capa de base que le dio efecto de porcelana a su piel.

Por su parte, su cabello también tomó protagonismo al verse peinado en mechones lacios con volúmen.

Además de rodar la sesión, la celebridad habló con la revista acerca de la forma en que está “envejeciendo” y cómo se siente a los 50 años.

Ella dijo con humor que el peor efecto de la edad que experimenta es la pérdida de la visión: "está empeorando cada vez más y ya no puedo ver todo con tanta claridad".

“Simplemente lo acepto; de todos modos, no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Deberíamos devanarnos los sesos? Es lo que es”, agregó.

Durante la charla también reflexionó sobre los 30 años de carrera que tiene, dijo que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho durante estas tres décadas y se dijo ser “afortunada” por haberse convertido en una supermodelo y haber conocido a las personas que la llevaron a donde está.

“No, no me arrepiento de nada. He tenido mucha suerte. A menudo sólo hay que conocer a la gente adecuada en el momento adecuado”.