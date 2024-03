Nueva York es la ciudad más visitada de Estados Unidos con 6.9 millones de visitantes extranjeros cada año y es que miles sueñan con visitar lugares icónicos como la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn, Central Park, el Met o el Museo Americano de Historia Natural.

Seguramente pasarás unas vacaciones inolvidables en Nueva York sea cual sea tu plan, pero hay detalles logísticos que pueden hacerte pasar un mal rato o costarte mucho dinero.

La clave para un buen viaje también está en la planeación. Así que aquí van 7 errores que muchos cometen al visitar la ciudad de Nueva York y cómo evitarlos.

Pagar Uber a tu hotel y atracciones

Nueva York es una de las ciudades mejor conectadas por el servicio de metro. Incluso, puedes usarlo para salir del Aeropuerto John F. Kennedy hacia tu hotel. Solamente tienes que buscar el AirTrain, dirigirte a Jamaica Station y al salir buscar la línea del metro E. Si te hospedas en Times Square, puedes bajar en los alrededores de la calle 42nd.

El transporte está adaptado para que puedas llevar tus maletas. Así evitas pagar Uber o taxi, si lo que buscas es ahorrar.

Hospedarte en una zona alejada

La zona más popular para hospedarse es el área cercana a Times Square porque hay una variedad grande de hoteles, quedan cerca muchas atracciones y el área está bien conectada por la red de metro y autobuses.

Si te hospedas más lejos, es posible que tu hotel sea más barato, pero con el paso de los días deberás pagar más traslados o te tomará más tiempo llegar a tu destino.

No visitar Nueva York por zonas ni hacer itinerario

Nueva York es una ciudad repleta de atracciones que van desde parques y museos hasta miradores. Si no haces un itinerario por zonas, perderás mucho tiempo en traslados. Lo mejor es ubicarte en el mapa y dedicar un día a cada zona de tu interés.

Por ejemplo, Central Park está muy cerca del Museo de Historia Natural y del Met. El Empire State es muy cercano a Summit One Vanderbilt, a la Biblioteca Pública de Nueva York y a la tienda de Harry Potter.

Hacer planes por zonas te evitará tiempo y cansancio.

No verificar el clima y reservaciones para miradores

Nueva York tiene algunos de los mejores miradores del mundo. Está Edge, el Empire State, Top of The Rock y Summit One Vanderbilt. Todos te darán vistas magníficas de la ciudad, pero aquí te van dos tips. Uno: Es mejor reservar el primer horario de la mañana, cuando hay menos gente y puedes disfrutar mejor de los espacios. Dos: Si te es posible, verifica el clima pues tendrás mejores vistas en días soleados y despejados. Si vas en un día nublado, la experiencia no será tan buena.

No aprovechar los pases turísticos

Actualmente hay muchísimas opciones de tarjetas turísticas para visitar Nueva York. Pero, si es tu primera vez en la ciudad quizá te convenga optar por la New York City Pass. Te da acceso a atracciones icónicas como Top of the Rock, visita a la Estatua de la Libertad con Statue City Cruises, el Museo Americano de Historia Natural, el Empire State y el Museo Memorial 11S.

No planificar tus comidas

Las comidas son caras en Estados Unidos y especialmente en Nueva York. Cada comida te costará al menos $25 dólares y si comes en restaurantes es probable que rebase los $50. Te recomiendo tener muy en cuenta estos gastos y, si es posible, saber dónde vas a detenerte a comer.

Otro plan muy válido es comer en restaurantes algunas veces y comprar despensa y agua en el súper para almorzar otras. Esto equilibrará tus gastos.

No hacer actividades gratis

Nueva York es una de las ciudades más fascinantes del mundo y de Estados Unidos, pero es verdad que es uno de los destinos más caros para los turistas.

El costo para subir a sus miradores promedia los $45 dólares, algunos de sus museos más famosos cobran cerca de $30 dólares y una comida completa cuesta al menos $20 dólares.

Para hacer un viaje más asequible, puedes optar por visitar sus atracciones gratuitas. Ve al Puente de Brooklyn, sube al Ferry de Staten Island, ve a The Vessel, Times Square, a Little Island, Central Park o The High Line.

Estos consejos te darán un viaje maravilloso por Nueva York. ¡A disfrutar!