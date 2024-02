Sin dudas, la ciudad de Nueva York es un destino imprescindible y uno de los más populares entre los viajeros que visitan los Estados Unidos. Desde sus emblemáticos rascacielos y sus calles empapadas de historia, hasta sus rincones más escondidos, existen numerosas actividades para llevar a cabo donde lo único que te va a hacer falta, es tiempo.

Es bien sabido que la ciudad que nunca duerme, entre otras cosas, se ganó este apodo a pulso tras envolver a los neoyorquinos y a sus visitantes en una atmósfera ruidosa y caótica las 24 horas del día. Si bien esta característica es conocida y hasta cierto punto le aporta mucha personalidad a la ciudad, puede llegar a ser cansada si no se está acostumbrado o con disposición.

El Central Park, es uno de los lugares que no se pueden dejar pasar si visitas Nueva York, sea por primera vez o no, pues su tamaño (superior al de naciones como Mónaco o el Vaticano) te va a exigir varios días de recorrido si quieres conocerlo a fondo. Pese a que se encuentra sumergido en la jungla de concreto, puede ser el escape perfecto del caos citadino para quienes busquen actividades más relajadas y un poco de naturaleza.

Desde su creación (mayormente artificial), el parque respondió a la necesidad de los ciudadanos de contar con un área verde que representara un espacio diferente y aportara a los mismos un lugar abierto que debido al crecimiento poblacional, era de vital importancia.

Esa y muchas otras razones hacen al Central Park un destino que no te puedes perder y por ello aquí te dejamos 5 lugares clave para visitar en el mismo:

1. Betsheda Fountain

No es el único lugar de la lista que ha aparecido en numerosas películas, pero sí uno de los más emblemáticos. Hollywood siempre ha tenido cierta preferencia por filmar en Central Park y con lugares como Betsheda Fountain es entendible. Probablemente la recuerdes por Home Alone 2: Lost in New York.

Encabeza el lugar de la lista puesto que, desde la planeación del parque, la fuente tuvo lugar para conmemorar el primer acueducto de agua potable en la ciudad. El ángel de la fuente simboliza la bendición a las aguas, mientras que los querubines que le acompañan hacen alusión a la salud, la pureza, la paz y la templanza.

Si tienes poco tiempo disponible para tu visita al parque, no puedes dejar de visitar la fuente y obtener también grandes vistas del lugar desde la terraza que lleva el mismo nombre.

5 lugares clave para visitar en Central Park iStock/SeanPavonePhoto

2. Sheep Meadow

Volviendo al tema de escapar un poco del caos citadino, sin dudas Sheep Meadow es el sitio perfecto para esto, pues al ser una pradera de gran extensión, es uno de los lugares favoritos de los neoyorquinos para realizar picnics, practicar yoga, o simplemente desconectarse un rato.

Situado en el suroeste del parque, este espacio abierto te aportará la calma de estar en un sitio tranquilo, pero sin perder una gran vista a los edificios de la ciudad. Si tu visita es durante el verano, no puedes perderte una tarde de relajación aquí.

5 lugares clave para visitar en Central Park iStock/johnandersonphoto

3. Strawberry Fields

Relacionado a la historia un poco más reciente del parque, el Strawberry Fields es un sitio que no pueden perderse los fans de la música. Tras pasar los últimos años de su vida viviendo en Nueva York, John Lennon (miembro fundador de The Beatles) sin dudas también se convirtió en un personaje icónico de la ciudad y dejó una huella imborrable en la misma.

Luego del asesinato del músico en 1980 frente a su hogar en el edificio Dakota, la idea de su viuda Yoko Ono de un sitio conmemorativo a Lennon comenzó a ser llevada a cabo en manos del arquitecto Bruce Kelly. Finalmente, el lugar fue inaugurado en 1985.

Si bien este es el sitio perfecto para que los fanáticos se reúnan a cantar y pasar el rato, también es un espacio que conmemora la lucha por la paz en el mundo, gobiernos de distintos países han aportado sus placas y donativos al respecto, mismas que puedes encontrar caminando un poco por la zona. No te arrepentirás de visitar este sitio y dejarte llevar por su envolvente vibra.

5 lugares clave para visitar en Central Park iStock/Susanne Neumann

4. THE MET

El Museo Metropolitano de Arte es uno de los más famosos no sólo de Nueva York, sino a nivel mundial. Desde sus numerosas salas dedicadas a diferentes culturas como la egipcia y sus más de dos millones de obras de arte, hasta los eventos que alberga como la MET Gala, que recauda fondos para el instituto del vestido y mundo de la moda, se trata de un sitio lleno de historia y cultura que para los amantes de los museos no puede pasar desapercibido.

Si bien la vibra del parque puede ser algo diferente a la del museo, en el MET encontrarás espacios para pasar un rato agradable, desde sus emblemáticas escaleras en la entrada, hasta sus diferentes tipos de exhibiciones. Además, al ubicarse en Central Park, también estarás rodeado de árboles y espacios dignos de fotografías dentro y fuera del museo.

Una opción recomendable es llegar, ya sea desde las profundidades del parque o caminando sobre la quinta avenida, misma donde encontrarás sin ningún problema el lugar.

5 lugares clave para visitar en Central Park iStock/diegograndi

5. Embalse Jacqueline Kennedy Onassis

Rebautizado así en honor a la esposa del presidente John F. Kennedy, el embalse Jacqueline Kennedy que abarca 43 hectáreas del Central Park, es el lugar perfecto para una caminata alrededor del lago y por supuesto, sesiones de fotos interminables.

Desde este emblemático sitio, también podrás tener vistas a algunos rascacielos de la ciudad sin dejar de lado que lo que más llamará tu atención, será dejarte envolver por la vibra que el agua le otorga al lugar y ubicaciones de numerosas películas.

5 lugares clave para visitar en Central Park iStock/kasto80

Existen muchos otros sitios que sin duda merecen la pena visitar en Central Park y estos son solamente algunos de los que te recomendamos, sin embargo, puedes tomar en cuenta también al zoológico, Bow y Gapstow bridge, entre otros.

Como te mencionamos al principio, sin dudas Nueva York es una ciudad donde lo único que falta, es tiempo para recorrerla y seguir adentrándote en sus interminables historias que tiene por contar. Por lo pronto, si es tu primera vez en la ciudad, no dejes pasar la oportunidad de ir a cualquiera de los sitios en esta lista.