Una duda latente entre las personas que solicitan la visa americana es si el personal de la Embajada de Estados Unidos en México revisa las redes sociales de los solicitantes y si eso influye en la decisión de aceptar o negar la visa americana.

Desde 2019 se pide que las personas que solicitan la visa americana incluyan sus redes sociales en el Formulario DS-160, que es el primer paso para pedir este documento de viaje.

En la Forma que se llena en línea hay un apartado exclusivo para las redes sociales del solicitante, además de que se debe dar toda la información personal de la persona y de los planes de viaje a Estados Unidos.

¿Qué preguntan sobre las redes sociales para pedir la visa americana?

Lo primero que preguntan en esta sección a los solicitantes de la visa de turista es si tienen presencia en redes sociales.

En caso de que la respuesta sea afirmativa, el sistema despliega una lista de las plataformas, entre las que se encuentra Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, entre otras. Si posees otra que no está enlistada puedes seleccionar “añadir otro”.

Lo recomendable es incluir todas las redes en las que tienes una cuenta, aunque no la uses constantemente o no publiques con frecuencia, y la forma en la que pueden encontrarte por nombre de usuario.

Sin embargo, el objetivo de conocer tus redes sociales no es espiarte, las autoridades sólo buscan algo sospechoso sobre terrorismo o amenazas a la seguridad pública.

¿Revisan tus redes sociales antes de la entrevista para la visa americana?

Ya que existen varias dudas sobre la influencia de las redes sociales para que te aprueben o rechacen la visa americana, el exagente consular Brent Hanson lanzó un video en TIkTok para despejarlas.

El exoficial aseguró que los encargados de las entrevistas en la Embajada y los consulados no revisan los casos previamente, a menos de que exista una sospecha de fraude. En esta situación, el departamento de Fraude hace una revisión previa, que puede incluir redes sociales, y alertar al agente.

“El oficial, hasta el momento que escanea el código del Formulario DS-160, es cuando ve el pasaporte y empieza a revisar la solicitud” de quien pide la visa de turista.