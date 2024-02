Una de las preguntas más comunes de quienes ya les rechazaron la visa americana es si siempre se las negarán, pero un excónsul estadounidense responde a esta duda en TikTok.

Tramitar el visado para viajar a Estados Unidos puede ser muy sencillo, pero hay varias razones por las que los oficiales consulares pueden negártela.

Todos los solicitantes de la visa deben de pagar 185 dólares por el trámite, pero esto no garantiza que les autorizarán el documento. La decisión depende de un oficial consular que analiza cada caso y determina si es seguro que se le otorgue la visa.

Los agentes deben corroborar que el motivo de viaje es realmente el que el solicitante asegura y que no pretende quedarse a vivir o trabajar sin autorización en Estados Unidos.





¿Por qué me pueden negar la visa americana?





Hay diferentes razones por las que un oficial consular le puede negar la visa de turista a una persona. Una de las más comunes es bajo la sección 214 (b), que significa que no demostraste ser elegible para la visa o no demostraste intenciones de un viaje temporal o de tener lazos fuertes con México.

Los oficiales puede considerar como lazos con el país de origen algunos factores como tener un trabajo estable, una vivienda o una familia.

El momento en el que te dicen si te dan o niegan el documento de viaje es a los pocos segundos de terminar la entrevista en la Embajada o consulado.





¿Ya no me darán la visa nunca si ya me la rechazaron?





A quienes ya les negaron la visa en una ocasión les surge el temor de si nunca les otorgarán al documento y están fichados por las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, Brent Hanson, un exagente consular estadounidense, despejó esta duda a través de su cuenta en TikTok.

El exoficial comentó que aunque las autoridades revisan si ya se les ha negado la visa en ocasiones previas, no es determinante para la nueva decisión.

Lo que sí es importante para el agente de la Embajada o el consulado es si la situación por la que se negó la visa en ocasiones anteriores todavía no ha cambiado.

“Un oficial sí puede decir que aunque le rechazaron antes la visa no ha mejorado su perfil desde ese entonces. No ha mejorado su situación económica, no ha viajado a otros países, todavía tiene mucha familia en los Estados Unidos, todavía no tiene lazos fuertes aquí”, dijo en el video en TikTok.