Jennifer Lopez está viviendo uno de los peores momentos de su vida profesional y personal: por un lado, está su reciente separación con Ben Affleck, de la cual aseguran aún no se recupera; por otro lado, su gira no está dando los resultados que esperaba, ya que no logra vender boletos y los recintos no lucen llenos; personas cercanas a la Diva del Bronx están preocupadas porque aseguran está devastada y “profundamente triste” por la situación; temen que caiga en depresión por el fracaso que atraviesa.

Desde que Jennifer Lopez se separó de Ben Affleck el año pasado, la vida de la famosa no volvió a ser la misma y se ha tenido que enfrentar a un gran número de retos, ya que derivado de su divorcio con el actor, se le cerraron algunas puertas debido a que estaba en medio del escándalo y la polémica.

Una posible consecuencia de su relación mediática con Ben Affleck sería la baja ventas de boletos y, por consiguiente, la poca asistencia a sus conciertos de la gira Up All Night, la cual no ha sido muy bien recibida por parte de los críticos y expertos de la industria del entretenimiento.

Una fuente cercana le dijo al medio RadarOnline que JLo está “haciendo lo mejor que puede para mantenerse fuerte" mientras enfrenta la caída en las ventas de entradas y la separación de su exesposo.

“Ella está en una situación realmente difícil", dijo la fuente. “Profesionalmente, ha sufrido un duro golpe, y personalmente, ha sido increíblemente doloroso. Intenta salir adelante, pero es evidente que está entrando en una espiral, y sus amigos temen que, a estas alturas, sea un caso clásico de depresión clínica”, señaló el informante.

La fuente añadió que Lopez quedó "conmocionada" por la recepción de su residencia, ya que se esperaban que fueran conciertos con entradas agotadas. Pero una persona cercana a Jennifer rechazó la idea de que su gira sea un fracaso, ya que argumentó: “Los shows se anunciaron con meses de anticipación y la promoción principal ni siquiera ha comenzado todavía. Tiene una campaña masiva en el cuarto trimestre. Esto es solo el comienzo”.

Sin embargo, las ventas actuales son muy bajas en comparación con las de otros famosos. Las expertos de la industria musical siguen divididos sobre las posibilidades de Jennifer Lopez recuperarse de este mal momento profesional.