Las palabras dichas por Christian Nodal en la reciente entrevista que le dio a Adela Micha no se olvidarán pronto, en especial aquellas dichas sobre sus relaciones con Cazzu y Ángela Aguilar y sus afirmaciones sobre las supuestas campañas de odio que se “pagan” para lanzarle hate a su esposa.

En torno a las declaraciones que hizo el cantante de Ya no somos ni seremos sobre las campañas de desprestigio hacia Ángela que supuestamente alguien paga, el periodista argentino Javier Ceriani emitió su opinión.

A través de su canal de YouTube, Ceriani cuestionó las afirmaciones de Nodal y negó que haya un movimiento pagado en contra de la hija de Pepe Aguilar dado que ella ha sido criticada, e incluso cancelada en redes sociales, desde mucho antes de que se casaran; también negó que exista una campaña en su contra para destruir su carrera dentro del regional mexicano.

“Nodal, yo sé que hablas en general de una campaña contra Ángela, que aseguras que está pagada. Yo vengo hablando de Ángela antes de que estuviera contigo, o sea que no es una campaña para destruirte a ti”, dijo el argentino.

NO TE PIERDAS: Christian Nodal reaparece junto a Ángela Aguilar y su familia tras la polémica entrevista

El periodista negó que Cazzu sea parte de dicho movimiento debido a que no tiene el dinero suficiente para pagar a medios de comunicación ni cuentas en internet para lanzarle odio y arruinar su carrera.

“Cazzu no tiene plata para pagar una campaña porque no tiene un peso. ¿Quién puede estar pagando una campaña para arruinarle la vida a Ángela o a Pepe? Lo que dijiste fue una huevada, una acusación grave hacia el periodismo”, comentó.

“¿Crees que es pagada para destruirte? Tienes el ego un poco inflado porque aquí a nadie le interesa arruinarte la carrera”, sentenció.

En cuanto a las críticas que han surgido en los últimos días por sus declaraciones, Javier dijo que Nodal tiene la culpa de que sea blanco de comentarios negativos y burlas debido a lo que le dijo a Adela y las revelaciones sobre haberse enamorado y casado con Ángela en 21 días tras su separación de Cazzu.

“Acá no hubo una campaña pagada, acá hubo una locura que tú mismo se la dices a Adela: en 20 días uno no se enamora de una persona, tú empezaste la relación con Ángela mucho antes”, apuntó.

¿Qué dijo Nodal sobre las campañas de hate contra Ángela?

En la comentada entrevista, Christian Nodal aseguró que su esposa ha sido víctima de ciertas campañas de odio en su contra desde que explotó el escándalo de su relación el año pasado.

Afirmó que en redes sociales se han armado campañas para desacreditar su imagen y afectar su carrera como cantante ante el público; según dijo, “está comprobado” que se pagan comentarios de odio hacia ella y cobertura de desprestigio.

“Está comprobado, lo tienen comprobado, son campañas que se han pagado para Ángela. No es normal el hate que ha recibido”, señaló el originario de Caborca, Sonora.

“Lo que ha vivido Ángela no es una simple ola de críticas. Es un hostigamiento armado, disfrazado de opinión”, agregó.