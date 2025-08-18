La cantante Dua Lipa dejó a todo Instagram sin habla al presumir el espectacular vestido plateado con el que celebró sus 30 años.

Aunque la estrella cumple 30 años el 22 de agosto, se adelantó un poco y celebró en grande con una fiesta en Ibiza.

Se llevó todas las miradas al portar un revelador vestido plateado de lentejuelas. La prenda tenía paneles descubiertos a los costados con los que dejaron a la vista su cintura. Llevó el vestido al estilo braless y deslumbró.

Sus tacones alargaban sus piernas. Usó aretes dorados y brazaletes plateados. No dejó de sonreír ni un minuto, con lo que fue el alma de la fiesta.

Junto a la imagen, Dua Lipa escribió en el título: “Mi mejor amigo me hizo un vestido increíble para otra noche perfecta... todos digan gracias Giuliiiiiiii. Además, a este ritmo, voy a tener que empezar a hacer un recuento de pasteles”.

Los fans efusivamente escribieron en la sección de comentarios: “hermosa”, “magnífica”, “¡guau!”. Un fan fue más allá al comentar: “Últimamente no puedes dejar de servir looks”.

my bestie made me a killer dress for another perfect night... everyone say thank you Giuliiiiiiii 🪩 also i'm gonna need to start a cake tally at this rate 🎂🎂🎂 pic.twitter.com/oQu8oVH8XG — DUA LIPA (@DUALIPA) August 16, 2025

La sensación del pop se encuentra actualmente en Ibiza con amigos antes de su importante cumpleaños y ha estado compartiendo fotos de su lujosa escapada con sus 88 millones de seguidores.

En entrevista con la revista Vogue de Gran Bretaña, Dua Lipa habló sobre sus planes familiares y dijo que le preocupa cómo el hecho de tener hijos encajará con su carrera como estrella pop.

“Me encantaría tener hijos algún día. Pero es como la constante pregunta de cuándo llegaría el momento ideal: cómo encajaría con mi trabajo y cómo funcionaría si me fuera de gira, y cuánto tiempo libre tendría que tomarme”.

“Creo que es una de esas cosas que pasan cuando pasan. Me encantan los niños, pero creo que criar a un hijo implica mucho más que simplemente amarlos”.

También añadió que está muy emocionada por su compromiso. “Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial”.

Antes de hablar de sus planes de boda, Dua Lipa quiere terminar su gira Radical Optimism.

Una vez llegado septiembre de 2025, iniciará su gira por Norteamérica en Toronto, Canadá, y ya hay fechas confirmadas para Chicago y Seattle, Estados Unidos.

Luego llegará a Latinoamérica. Su primera fecha es el 7 de noviembre y se presentará en Buenos Aires. Después va a Chile, Brasil, Perú, Colombia y terminará en Ciudad de México con conciertos el 1 y 2 de diciembre de 2025.

“Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que simplemente estamos disfrutando de este período. Nunca he sido de las que realmente han pensado en una boda ni han soñado con qué tipo de novia sería. De repente, pienso: ‘¿Qué me pondría?’”, añadió.