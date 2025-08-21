Luego de varios rumores que surgieron acerca que estaban iniciando un nuevo romance, Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, y la cantante Nicki Nicole parecen estar confirmando su relación.

Ambas celebridades fueron captadas por los paparazzis en plena cita por las calles de España, días después de que se informara que se fueron de viaje juntos a Montecarlo, Mónaco.

La prensa internacional dijo en su momento que los jóvenes se estaban hospedando en el hotel The Maybourne Rivera de Mónaco solos, lo que intensificó las teorías de noviazgo.

“Es el mismo hotel y la misma habitación; las señales son evidentes”, señaló el periodista Javi Hoyos del programa español DCorazón.

De acuerdo con los informes, Lamine y Nicki regresaron a España para que el delantero pudiera retomar sus compromisos con el FC Barcelona; al parecer la argentina pasará con él su cumpleaños número 25, que será el próximo 25 de agosto.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de la información de supuesto romance y, por el contrario, han dejado que las imágenes que circulan de ambos juntos hablen por sí mismas.

Fuentes cercanas al jugador le han dicho a la prensa española que la cantante se mudó temporalmente con él a su millonaria mansión; esta información no ha sido confirmada.

Los rumores sobre un posible nuevo romance surgieron el pasado 13 de julio, después de que Nicki fuera vista asistiendo a las celebraciones del cumpleaños número 18 del jugador en España.

Según se afirmó, Lamine y Nicole fueron vistos besándose y coqueteando en una discoteca a la que fueron para celebrar al joven astro del balompié.

En sus redes sociales, Lamine compartió fotos de Nicki, de 24 años, en sus fiestas junto a otras estrellas internacionales como Bizarrap y Ozuna.

Después de que las imágenes de la nueva pareja se hicieran virales en redes sociales, el Mounir Nasraoui, padre de la estrella del Barça fue cuestionado sobre la presunta nueva pareja de su hijo.

Según informó Antena3 de España, Mounir negó que su hijo tuviera un romance con la rapera argentina, y dijo que no la conocía a pesar de los rumores que circulan en línea.

“No sé quién es, ni la edad que tiene esa chica”, apuntó.