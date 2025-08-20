A casi una semana de las explosivas declaraciones que dio Christian Nodal sobre su relación con Ángela Aguilar y la forma en que terminó su romance con Cazzu, Maribel Guardia se pronunció al respecto y emitió su opinión a favor de la hija de Pepe Aguilar.

En una breve entrevista que le dio a la prensa mexicana, la actriz y bailarina defendió a la menor de la Dinastía Aguilar señalando que ella no tiene la culpa de lo que ocurrió en el dramático triángulo amoroso de su esposo y de la polémica que ha protagonizado desde hace más de un año.

Agregó que no se merece todo el hate que ha recibido en línea y señaló que la “sociedad machista” que no señala de la misma forma a Christian es la responsable de las olas de críticas que ha recibido y que ha afectado su carrera profesional dentro de la música.

“¿Sabes qué es lo que me preocupa? Vivimos en una sociedad totalmente machista que a Nodal le aplauden”, dijo.

“Entonces, como macho, no, ¡qué fregón! La mujer es mala, la mujer es la que llega al hombre y se lo roba como si fuera un perrito. Eso no es verdad. Se me hace injusto”, apuntó la celebridad de 66 años.

La actriz pidió detener el odio hacia Ángela Aguilar debido a que considera que es “injusto” y que no se merece todo lo que ha vivido en los últimos meses. “A mí me parece muy injusto lo que le ha pasado a Ángela, no se lo merece”, señaló.

La bailarina, oriunda de Costa Rica, habló desde su experiencia y lamentó cómo la prensa y la opinión pública ha reaccionado en torno al escándalo de Aguilar, de 21 años y a las revelaciones que hizo Nodal en torno a su boda secreta y todo lo que hizo en 21 días después de terminar con Cazzu.

Asimismo, dijo que las mujeres exitosas, como ella, siempre son juzgadas con dureza y son demeritadas en sus logros, cosa que no ocurre con los hombres dentro de la industria.

“Yo, cuando estuve nominada al Grammy, era como la única mujer y me cayó un montón de hate. Es un poco más difícil para las mujeres. Qué bueno que está cambiando un poco, que tomen a las mujeres un poco más en cuenta. Los artistas están expuestos a las críticas”, señaló.

Las declaraciones de Maribel Guardia a favor de la menor de a nieta de Flor Silvestre surgen luego de que Nodal le contara a Adela Micha que se había separado, enamorado y casado en menos de 21 días y que Ángela no había sido la tercera en discordia en la relación que éste sostuvo por casi dos años con la madre de su hija Inti.

Con la entrevista que sostuvo con la periodista, el cantante de Ya no somos ni seremos intentó "limpiar la imagen" de su esposa, según comentaron los internautas, pero al parecer no logró su cometido ya que sus declaraciones generaron más polémica y hate en contra de ambos a través de redes sociales.