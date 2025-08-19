Una vez más, Ángela Aguilar desata otra ola de críticas y esta vez no por su vida amorosa, ahora por sus comentarios y los de su padre, Pepe Aguilar, realizados este fin de semana durante sus conciertos en Estados Unidos en los que hicieron un llamado a ser migrantes "legales".

Estos conciertos que se dieron en el escenario del Hollywood Bowl, en Los Ángeles, California, son parte de la gira con la que presuntamente Ángela Aguilar iba a donar una parte de las ganancias para apoyar a los migrantes afectados tras las redadas impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

"Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pinche pretexto, hagámoslo legamente para que seamos parte realmente de este maravilloso país", dijo Pepe Aguilar en una pausa que hizo durante su interpretación de canciones de regional mexicano.

Aunque los presentes le pedían que siguiera cantando, el papá de Ángela y Leonardo continuó, afirmó que Estados Unidos es un país fuerte que "lleva históricamente la honestidad y bondad" donde las personas pueden llegar a trabajar.

"Pueden hacer más grande este país con su esfuerzo, por eso: ¡Vivan los migrantes! ¡Viva Estados Unidos!", así remató su mensaje el líder de la dinastía, lo cual le ha generado críticas por cientos de cibernautas que señalan que fue un mensaje más "trumpista" que a favor de las personas que viven en ese país sin documentos.

Recordaron que miles de mexicanos ingresaron a Estados Unidos sin documentos ante la falta de oportunidades en México y las trabas que existen para ingresar con permisos de trabajo a ese país.

Por su parte, en el segundo día de conciertos en el Hollywood Bowl, Ángela expresó en español e inglés su apoyo a los migrantes, sin embargo, las críticas en redes se desataron luego de que destacará que su padre es "México-americano legal".

La cantante recordó que nació en Los Ángeles, por lo que se pronunció en contra de las redadas y aseguró que también querer ser la representante de los "México-americanos" en Estados Unidos.

" Porque amo a este gran país y estoy orgullosa de estar aquí, lo que sucede es anticonstitucional ", aseveró, causando que su público le aplaudiera por ello.

Entre otras reacciones en redes se destaca que varios aseguraron que los migrantes pese a no contar con documentos para trabajar en territorio estadounidense cumplen con las leyes y pagan impuestos.

Además, señalaron que tanto Pepe y Ángela Aguilar "hablan desde el privilegio" y no desde la postura de quienes tuvieron que abandonar su país en busca de oportunidades para vivir con seguridad y trabajo.

Cabe recordar que las redadas masivas antimigrantes en Estados Unidos con el uso de la fuerza fueron ordenadas tras el inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente.