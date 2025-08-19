Heidi Klum está en su mejor momento de la vida y lo ha dejado claro en la reciente sesión fotográfica que realizó para la revista francesa Paris Match, en la que posó atrevidamente.

La modelo se dejó ver más bella y radiante que nunca en un photoshoot realizado recientemente en St. Barts, destino del Caribe que visitó para celebrar su sexto aniversario de bodas con Tom Kaulitz.

En una de las fotografías que circula en internet, la alemana se dejó ver al natural, sin maquillaje y sin ropa, sólo luciendo su belleza y la impresionante silueta que conserva a sus 52 años de edad.

Heidi mostró su belleza con su piel bronceada por el sol; su cabello tomó protagonismo al lucirse despeinado por la humedad del mar.

NO TE PIERDAS: Halle Berry cumple 59 años y deslumbra con espectaculares bikinis para celebrarlo

En otras fotografías, la celebridad vistió varios bikinis en tonalidades pasteles, entre ellos un conjunto azul satinado de Calzedonia.

La publicación de sus fotografías surgieron luego de que se informara que Heidi será parte del elenco de El diablo viste a la moda 2, protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep.

Los paparazzis la captaron dentro del set de grabación junto a las estrellas de la moda Amelia Gray Hamlin, Lisa Rinna y Amelia Dimoldenberg. Aún no se sabe qué papeles tendrá cada una dentro de la secuela, pero se espera que sean parte de los principales créditos.

En días anteriores Sydney Sweeney también fue vista en el set de grabación, pero tampoco hay información oficial sobre su papel o si hará sólo un cameo.

Además de participar en la película, Klum tiene una agenda de trabajo saturada con varios proyectos, uno de ellos el programa Project Runway en el que anteriormente ya había trabajado para descubrir a los nuevos diseñadores de alta moda.

El reality show está estrenando nueva temporada, con nuevos participantes y algunos elementos de la producción, como Heidi como conductora, esta semana, según se anuncia en redes sociales.