Emiliano Aguilar no está de acuerdo con lo que hicieron Ángela Aguilar y Christian Nodal para estar juntos, por eso, cada que tiene la oportunidad, se burla de su hermana y su cuñado; tal es el caso del último video que compartió en sus redes sociales, en el cual criticó la infidelidad de la pareja llevada a cabo en Roma, lugar en el que ambos cantantes se casaron en mayo de 2024. “No le tiene miedo a Pepe Aguilar”, señalaron los internautas al ver el video.

Hace unos días, Emiliano Aguilar causó polémica por criticar a su hermana y a su cuñado tras darse a conocer los detalles de su relación en la entrevista que dio el cantante de regional mexicano a Adela Micha.

En dicho video, el hijo mayor de Pepe Aguilar preguntó a sus seguidores que para ellos qué era poner el cuerno. “Les tengo una pregunta, específicamente para las mujeres, para ustedes, ¿qué es poner el cuerno? Bueno, también para los hombres”, dijo.

Miles de usuarios le respondieron “pregúntale a Nodal” o “pregúntale a tu hermana”, como un claro señalamiento al rumor de que Nodal engañó a Belinda y a Cazzu con Ángela Aguilar.

En esta ocasión, Emiliano subió un video en el que pregunta a sus seguidores “¿Quién es peor que ponga el cuerno, la mujer o el hombre o quién tiene más probabilidad de que ponga el cuerno, la mujer o el hombre?”.

“Puede estar en cualquier lugar, puede ser en Roma, puede estar en Zacatecas, Guadalajara, Los Ángeles, no importa dónde estén”, mencionó Emiliano en el video que subió tanto en su cuenta oficial de Instagram como en su perfil de TikTok.

Agregó: “¿Y a quiénes son los que lastiman más, o sea, de quiénes son los sentimientos que más están heridos en esa relación, los del hombre o los de la mujer?”.

“Jajajajajajajajaja siempre te la vuelas con tus preguntas”, “Pregúntale a la amaaaar”, “Mi amigo al que le gusta ver el mundo arder”, “No le tiene miedo a Pepe Aguilar”, “O sea si respondemos ¿nos van a depositar ya?” y “No sé de qué hablas, yo no soy mujeriego, solo soy un enamorado del amor”, fueron algunas de las respuestas de los internautas.

En redes sociales comentaron que las acciones de Ángela Aguilar y su comportamiento del último año podrían tener dividida a la familia, ya que su hermano, Emiliano Aguilar, ha criticado abiertamente a la cantante de 21 años sobre ser “la tercera en discordia” en la relación de Cazzu y Christian Nodal. Por su parte, también se comenta que Ángela se alejó de Majo Aguilar desde que salió a la luz su romance con el intérprete de “Adiós, Amor”.