Christian Nodal decidió salir a contar su versión de los hechos de su romance con Cazzu y reveló varios detalles sobre lo que sucedió entre él y la estrella argentina: primero aseguró, sin titubear, que es mujeriego y que ésa es una de sus virtudes; también dijo que Cazzu fue la culpable del rompimiento y añadió que Ángela Aguilar es el amor de su vida.

Hace poco más de un año, Christian Nodal anunció su ruptura con Cazzu, la cual en su momento refirió se había dado en buenos términos. Sin embargo, pocos días después de que se separara de la cantante argentina, Nodal reveló que estaba de romance con Ángela Aguilar, situación que despertó el enojo de miles de usuarios de las redes sociales.

El descontento y la molestia aumentó cuando en julio de 2024, dos meses después de romper con Cazzu, Nodal se casó con Ángela en una lujosa boda llevada a cabo en Morelos. Desde entonces, el intérprete de “Adiós, Amor” y la cantante de “Qué agonía” reciben miles de críticas: él, por supuestamente ser infiel, y ella, por ser la “tercera en discordia”, señalan los internautas.

En una entrevista con Adela Micha, Christian contó los pormenores de lo que realmente pasó con Cazzu: de acuerdo con su versión, la madre de su hija Inti le rompió el corazón al decirle “Búscate alguien más, nomás que yo no me enteré”. “A mí me rompió el corazón cuando me dijo eso”, precisó Nodal, quien dejó entrever que su expareja fue la culpable de su separación.

Añadió: “Y para serte bien sincero, ya hemos terminado seis veces antes (…) las rupturas previas eran como: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’”.

“Me mega enamoré”: Nodal defiende a Ángela Aguilar mientras pide perdón a Cazzu

Durante la entrevista también tocó el tema de su matrimonio con Ángela Aguilar, a quien defendió ya que dijo que ella no había sido la culpable de todo lo que había pasado con Cazzu; además, refirió que cuando se reencontró con ella la vio “más madura”.

“Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir”, dijo. Por otro lado, Nodal le pidió perdón a Cazzu por haberse enamorado de la hija de Pepe Aguilar. “De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”.

Christian Nodal acepta que es mujeriego y dice que es su mayor virtud

Una de las declaraciones más polémicas que se presentan en la entrevista es la de Nodal aceptando que es mujeriego e incluso, señalando que dicho comportamiento es una cualidad. “La gente dice que yo soy mujeriego. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto. Estar enamorado es complicado”, señala.

Estas declaraciones del cantante causaron enojo en las redes sociales ya que consideran que Nodal no se toma en serio a las mujeres y cree que puede engañarlas e ir “saltando” de una relación a otra sin responsabilidad.