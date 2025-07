Hace apenas una semana que Ángela Aguilar lanzó a la venta los boletos de su gira musical Libre Corazón USA 2025, con la que pretende ayudar económicamente a los migrantes mexicanos afectados por las políticas antiinmigrantes de Donald Trump, incluidas las deportaciones.

Si bien se esperaba que arrasara en ventas debido a que dijo que donaría un dólar por cada boleto vendido a comunidades migrantes en Estados Unidos, esto no está sucediendo. A pesar de sus esfuerzos, la hija menor de Pepe Aguilar no está teniendo el éxito que tenía en mente ya que casi no ha vendido boletos en las 17 fechas que anunció en sus redes sociales.

Según se ve en los respectivos eventos que tiene Ticketmaster Estados Unidos a la venta, con respecto a la gira, hay pocas localidades compradas en todos los recintos que, en su mayoría, son pequeños teatros para no más de 4 mil asistentes.

En los mapas de compra se aprecia que sólo han sido vendidos las primeras filas de cada fecha, mientras que en otros mapas las localidades fueron reducidas a su capacidad como el Ritz Theatre de Nueva Jersey, donde las zonas superiores están cerradas a la venta. Lo mismo ocurre con el Pearl Concert Theater de Las Vegas, donde sólo se pudo a la venta la sección 103.

NO TE PIERDAS: Ángela Aguilar donaría solo 1 dólar por boleto a migrantes, según medios de Estados Unidos

Los usuarios de redes sociales han emitido sus comentarios y hasta burlas, prediciendo que el tour de Ángela fracasará como aseguran ocurrió con su álbum Nadie se va como llegó. Según dicen, la baja venta de boletos es sólo una señal más de que el “karma le llegó” por haberse involucrado con Christian Nodal cuando éste todavía estaba con Cazzu, y no por los precios ya que el rango parece ser accesible en cada lugar, de entre 80 y 200 dólares en promedio.

Asimismo, los internautas afirman que la misma nieta de Flor Silvestre se encargó de “echar a perder” su carrera por un hombre que sigue triunfando y al que no le ha pegado tan fuerte la polémica.

Ángela Aguilar vs el éxito de Cazzu y su gira Latinaje

En TikTok y X se habla del éxito que está teniendo Cazzu con la venta de sus conciertos por Latinoamérica, especialmente en México, donde sus fechas en la CDMX ya se agotaron y está a punto de hacer sold out en Monterrey, Puebla y Mérida.

Los usuarios se han encargado de hacer comparaciones entre ambas cantantes y giras musicales, resaltando que Cazzu se “merece” el éxito y lo “bonito que le está pasando” luego de sufrir “por culpa” de su ex Nodal y Ángela, mientras que la hija de Pepe Aguilar sólo está viendo los frutos “del daño que ha hecho”.

“Decían que empezara con palenques y les restregó no uno, sino dos sold out en el Auditorio Nacional, les toca soportar, haters”, “La vida te regresará con creces lo que un día un par de infieles creyeron destruir. Que Dios y la vida te regresen con creces y éxito cada lágrima derramada”, son algunos de los comentarios que celebran a Cazzu y su tour Latinaje.