Las cosas no están saliendo como Ángela Aguilar esperaba, así lo han asegurado usuarios de redes sociales luego de que se revelara que no se están vendiendo los boletos de su gira LIBRE CORAZÓN 2025. Los rumores de la baja venta crecieron aún más cuando circuló información de que se estaban ofreciendo boletos gratis para sus shows en Estados Unidos, por lo que nuevamente se señaló que la joven de 21 años no llena en su gira en solitario. ¿Es cierto que se están regalando entradas para los conciertos de la hija de Pepe Aguilar? Te contamos lo que se sabe.

Hace unos días, Ángela Aguilar anunció con bombo y platillo su gira titulada LIBRE CORAZON 2025, la cual tiene un total de 17 conciertos, que se ofrecerán en varias ciudades de Estados Unidos, como Chicago, Dallas, San Antonio, Denver, San Diego y Las Vegas.

La gira de la esposa de Christian Nodal comienza en unos meses, el próximo 24 de octubre, en Newark, y cerrará el 13 de diciembre en Las Vegas. Sin embargo, pese a que faltan tres meses para el inicio de sus presentaciones, se ha reportado que hay muchos lugares disponibles, por lo que se prevé que Ángela Aguilar tenga varios shows con baja asistencia.

Las especulaciones sobre los boletos gratis de la gira de Ángela Aguilar comenzaron cuando, en búsquedas de TikTok, aparecía “Ángela Aguilar-LIBRE CORAZÓN TOUR 2025”. Sobre este tema, la usuaria de dicha red social, Dayane Chrissel, indicó que ella hizo la búsqueda y aunque aparece la leyenda “Gratis”, los boletos tienen costo.

El precio de las entradas oscila entre los 63 dólares, un monto accesible, de acuerdo con Chrissel. Sin embargo, pese a que es barato, aún hay muchos lugares disponibles, cuando otras celebridades agotan en horas sus entradas, tal como pasó con Cazzu, en sus presentaciones programadas en el Auditorio Nacional.

Ante la noticia de la baja venta de boletos de la gira de Ángela Aguilar, los usuarios comentaron que estaría pagando “por sus errores” y sus polémicas, ya que su imagen quedó dañada tras revelar su relación con Christian Nodal, la cual surgió pocos días después de que el cantante de regional mexicano rompiera con Cazzu.

“Ángela se puede presentar en la sala de mi casa y no voy”, “Ni de gratis voy”, “Hasta gratis se me hacen caros” y “Hay que ocuparlos todos y no ir” fueron algunas de las reacciones de los internautas, quienes también señalaron que la baja venta también podría estar relacionada a que la hija de Pepe Aguilar no llena en solitario, sino que tiene que presentarse con su familia y esposo, Nodal, para tener convocatoria.