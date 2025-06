Pepe Aguilar se encuentra en el blanco de las críticas tras defender a su hija menor, Ángela Aguilar, de los señalamientos que ha recibido luego de su relación y posterior boda con Christian Nodal.

El padre de Ángela habló, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, los motivos por los cuales se ha juzgado tanto a su hija.

A un año de que la menor de la Dinastía Aguilar se casara con Nodal, Pepe Aguilar rompió el silencio sobre las polémicas que rodean al joven matrimonio.

El intérprete de "Por mujeres como tú" aseguró que la gente consideraba a los Aguilar como 'la familia perfecta', dando a entender que no fue justo el trato que ha recibido su hija en los últimos meses.

"Lo que pasó, una niña enamorada, chiquita. Niña. Niña… de familia".

Por otro lado, Aguilar explicó por qué su hija se ganó a tantos haters.

"Yo creo que le fue tan duro a mi pobre hija porque en determinado momento era como: 'Ay sí, muy perfectitos estos güeyes'", detalló el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

"No perfectos, pero trabajadores, echándole fregadazos… y lo que veías era real. Y tan real, que también eso es real. Siempre fue, pues, una niña de familia".

Pepe Aguilar dice que Ángela sí es una artista: "Canta y compone bien"

Además, Pepe Aguilar aseguró que no entiende por qué el lanzamiento del nuevo álbum de su hija no fue bien recibido.

"Me gustaría que me dijera la gente qué es lo que no le gusta del disco de Ángela, está muy bueno", afirmó.

Y reiteró:

"Tiene muy bien elegidas las canciones, muy bien producido. "Tiene un sonido específico y no está hablando el papá, está hablando el músico que tiene 9 años" .

Ante estas declaraciones que Pepe Aguilar dio a la reconocida conductora para su podcast En Casa de Mara, internautas reaccionaron así: