La Feria Nacional Potosina 2025 (FENAPO) está a pocas semanas de celebrarse y con ello ha surgido un nuevo debate entre los habitantes de San Luis Potosí y los fans de Marilyn Manson.

El concierto del artista estadounidense, Marilyn Manson, programado para el próximo domingo 10 de agosto, podría estar en riesgo de llevarse a cabo, ya que el representante de la Iglesia Católica ha solicitado al gobernador del estado cancelar dicho evento.

Arzobispo le pide al gobernador cancelar concierto de Manson en la FENAPO

Durante una conferencia de prensa, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos expuso su preocupación por el show del intérprete de The Beautiful People en la Feria Nacional Potosina 2025.

"He mandado una carta al respecto, al gobernador, pidiendo que precisamente en bien de la sociedad, no solo de los cristianos, en general (...) porque yo creo que es algo que no aporta una hermandad, una alegría" , mencionó el líder de la Iglesia.

Asimismo, el arzobispo Cavazos comparó los narcocorridos con la música del icono del metal industrial que tiene más de 35 años de trayectoria, aludiendo que también es una forma de incitar a la violencia.

"El mismo gobierno ha puesto el tema de prohibir los narcocorridos ¿Cómo vamos nosotros a hacer esas situaciones en las que se burle de las creencias, se burle de la fe? Y al burlarse también así se burla de la persona" , aseguró el arzobispo.

"Ubicamos que eso mismo atraía para situaciones del mal. Y como iglesia unidos a Cristo el Señor, no podemos nosotros propiciar ninguna insinuación del mal" , advirtió.

Además, señaló que la Feria Nacional Potosina nace por temas religiosos, dando a entender que este tipo de artistas en la FENAPO irían en contra de los valores del evento.

"Miren dónde nace la fiesta, del Santo San Luis, ¿verdad? Entonces, si es una fiesta que al menos surge de lo religioso" , mencionó, explicando que dentro de la FENAPO se celebra "una convivencia familiar".

¿Se cancelará el concierto de Marilyn Manson en SLP?

Tras la carta que el líder de la Iglesia mandó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, éste respondió y negó la solicitud que el arzobispo le hizo llegar.

"Simplemente va a ir quien quiere ir. Y quien no quiera, pues no va a ir y ya, punto (...) No debe haber límites para las personas y cada quien es responsable de su actitud, de su comportamiento y de su fe" , mencionó el gobernador Cardona.

Por lo tanto, las declaraciones que el regidor de SLP hizo ante varios medios de comunicación confirman que el concierto del cantante estadounidense de 56 años sigue en pie.

¿Cuándo y dónde se presentará Marilyn Manson en México 2025?

Brian Hugh Warner, mejor conocido como Marilyn Manson, se presentará de manera gratuita el próximo 10 de agosto como parte de su gira “One Assassination Under God Tour" en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO).