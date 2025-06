Alejandro Sanz se pronunció sobre las declaraciones que hizo Ivet Playà sobre él y la supuesta relación íntima que tuvieron desde que ella tenía 18 años.

El cantante se defendió de la polémica en la que fue involucrado por las afirmaciones de Playà sobre haber tenido una relación hace algunos años, después de que ella fuera contratada por él, y sugirió que habló de él porque no aceptó ser su socio.

A través de un mensaje que dejó en Instagram, el cantante no negó su vínculo con dicha persona y, por el contrario, señaló que había tenido buenos recuerdos de ella hasta el momento.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, escribió el cantante de Amiga Mía.

En su mensaje, la celebridad sugirió que sus declaraciones forman parte de una venganza contra él por no haber aceptado asociarse a sus negocios familiares. El artista escribió: “En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no”.

Hacia el final de su mensaje, Sanz lamentó lo ocurrido y las declaraciones que hizo en su contra: “Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”.

El cantante español rompió su silencio sólo un día después de la bomba que dejó caer Ivet Playà en redes sociales y después de que se diera a conocer que aún tiene más que decir en su contra y que lo hará en una exclusiva entrevista que está negociando con un medio de comunicación.

Alejandro Sanz se defiende y le responde a Ivet Playà. Foto: Instagram

Ivet Playà venderá la exclusiva de su romance con Alejandro Sanz

La periodista Noelia Zazo dio a conocer que Ivet negocia junto a su representante una entrevista en la que dirá todo lo que ocurrió con el intérprete en el pasado y cómo fue que se vinculó a él, siendo una de sus más fervientes fanáticas por años, y se convirtió en parte de su círculo de trabajo.

Zazo insinuó que Ivet está haciendo estas declaraciones y expondrá su caso de forma exclusiva para ganar dinero, cosa que podría “desvirtuar” su relato y su versión de la historia.

Tanto Ivet como Zazo tuvieron una charla en privado para hablar más sobre el asunto, pero Ivet se negó a ahondar más porque quiere contar todo en la entrevista que planea, eso sí, dijo que no tiene nada denunciable que decir en contra de Alejandro.

¿Qué pasó con Alejandro Sanz e Ivet Playà?

Alejandro Sanz se ha convertido en el centro de la polémica luego de que en un video, que se viraliza en redes sociales, dicha mujer expusiera una supuesta relación que sostuvo con el cantante cuando ella tenía apenas 18 años y él 49.

Ivet Playà, contó en TikTok que sostuvo una “traumática” relación con Sanz allá por el 2015, cuando ella tenía 18 años y era parte de su séquito de fanáticas.

“Estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy”, dice la mujer al inicio del clip.

Todo empezó cuando la siguió en redes sociales y comenzó a interactuar con ella, le mandaba mensajes, comentaba sus fotos y le daba likes a sus fotos, según contó la originaria de Barcelona, España.

“Yo era su fan y él, pues me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes”, contó. Mientras narraba su historia, Playà adjuntó fotografías con los likes de Sanz y hasta imágenes donde se muestra cerca de él en reuniones y como parte del público en sus conciertos.

Según dijo, ella tenía 18 años cuando se reunió por primera vez con Sanz en privado; el cantante de Corazón Partío “tenía 49 en ese momento”, señaló. “Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que era. Lo sabía desde el principio. Yo era una niña”, agregó.

La mujer señaló en el video que persiguió la gira del intérprete por España y que tuvo que trabajar como camarera para solventar los gastos. Aunado a esto, Ivet se mudó a Madrid para trabajar con Sanz y su equipo; poco después de convertirse en su empleada, su relación se tornó personal.

Ella contó: “Mi vínculo personal con él fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño más, pero se convirtió en una terrible pesadilla”.