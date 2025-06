Maribel Guardia es la reina de cualquier estilo, ya sea moderno y elegante, casual o deportivo, siempre eleva sus atuendos a otro nivel con un toque de sensualidad, por lo que impone tendencia en redes sociales sobre qué ropa usar.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video de sí misma haciendo alarde de la silueta que conserva a sus recién cumplidos 66 años de edad apenas cubierta con un conjunto deportivo azul marino.

En su última actualización de Instagram, la actriz posó luciendo leggings ajustados, doblados por la pretina, a juego con un bralette deportivo de escote en V y una sudadera del mismo tono.

Las prendas destacaron sus impresionantes curvas y abdominales de acero, definidas y marcadas por sus extenuantes rutinas de ejercicio, mismas que llamaron la atención de sus fanáticos y los dejaron sin palabras.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rosado, blush, un cat eye negro y sombras ahumadas; su cabello se lució peinado en mechones ondulados sobre su espalda.

La publicación la hizo con el objetivo de lanzar publicidad a una marca de cuidado personal fitness, por lo que aparece hablando del producto y bebiéndolo alegremente y con la energía y humor que caracterizan a la estrella de la televisión.

Su actividad en redes ocurre después de celebrar el Día del Padre y dedicar un sentido mensaje a su hijo Julián Figueroa, fallecido el 9 de abril de 2023 por un infarto, que dejó a su pequeño hijo José Julián.

“Feliz Día del Padre al mejor”, escribió la celebridad bajo un video donde aparece su hijo y su nieto disfrutando de un rato juntos con risas y muestras de cariño.

Desde hace unos meses, Maribel Guardia no ve a su nieto debido a la batalla legal que tuvo con su nuera Imelda Tuñón por la custodia del pequeño. Según contó Tuñón en una entrevista con la prensa mexicana, la actriz tuvo un acercamiento con el niño para hacerle regalos por su cumpleaños, a inicios de mayo, pero al parecer no ha convivido con él.

Cabe destacar que Maribel tuvo la custodia del niño durante unas semanas mientras Imelda era investigada por consumo de drogas.

Según se ha informado, la custodia del pequeño niño sigue en disputa entre ambas actrices.

En un mensaje que dejó Tuñón en redes sociales dijo que el niño no ha visto a Maribel Guardia y que, supuestamente, no quiere verla: “Quisiera aclarar que por el momento no ha habido ningún acercamiento entre José Julián y su abuela siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla y aún no se ha llegado a un acuerdo legal para el régimen de visitas. Los corazones tardan en sanar, pero confío en que Dios no va a ayudar a resolver todo de la mejor manera para ambas partes”.