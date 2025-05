Maribel Guardia está celebrando sus 66 años de edad más bella que nunca, con una apariencia joven que es la envidia de las más treintañeras.

En redes sociales compartió detalles de su escapada vacacional a la playa, así como fotografías de sí misma luciendo sus mejores prendas para la temporada de verano. La actriz recurrió a su cuenta de Instagram para lucirse ataviada con un glamoroso vestido de tul azulado, con flores de colores bordadas en la parte inferior de la falda y sobre el escote.

La prenda, de Pretty Little Thing Miami, presentó una falda en corte A y un top de escote profundo, finos tirantes y espalda parcialmente descubierta. Le sumó un sombrero beige con negro, bisutería de color, incluidos brazaletes de cuentas y un collar plateado, así como lentes rosados; remató con un par de zapatillas con talón descubierto color crema con estoperoles.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rosado, blush, un cat eye difuminado y sombras ahumadas; su cabello se lució peinado en mechones ondulados sobre su espalda.

Aprovechó su actividad en Instagram para darle publicidad a la marca de moda y para presumir que viajó con su familia a la playa: “El mar susurra secretos que el cielo azul guarda en silencio @prettylittlethings_mia. ¿Les gusta el mar?”, escribió bajo sus fotos.

Aunque no lo parezca, la actriz, cantante y bailarina cumple 66 años de edad. Además de presumir sus vacaciones familiares, Maribel compartió un recuerdo de su hijo Julián Figueroa cantándole Las mañanitas no muchos años antes de que éste falleciera en abril de 2023.

“Hoy cumplo año, y aunque la vida me ha enseñado a celebrar con lágrimas en los ojos, también me ha regalado recuerdos que son eternos. Este video es uno de los tesoros más grandes que tengo: mi hijo, mi ángel, cantándome Las mañanitas con ese amor puro que sólo él sabía dar”, escribió la celebridad bajo un video en el que se muestra a Julián.

“Hoy no está conmigo en cuerpo, pero su voz, su risa, su luz, sigue aquí, abrazándome en cada nota”, agregó.

Entre vacaciones, familia y recuerdos, Maribel está viviendo su cumpleaños de forma complicada al no tener a su nieto José Julián cerca debido al pleito legal que tiene actualmente con su nuera Imelda Tuñón.

Según se ha informado, la custodia del pequeño niño sigue en disputa entre ambas actrices.

En un mensaje que dejó Tuñón en redes sociales dijo que el niño no ha visto a Maribel Guardia y que, supuestamente, no quiere verla: “Quisiera aclarar que por el momento no ha habido ningún acercamiento entre José Julián y su abuela siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla y aún no se ha llegado a un acuerdo legal para el régimen de visitas. Los corazones tardan en sanar, pero confío en que Dios no va a ayudar a resolver todo de la mejor manera para ambas partes”.

Tras estas declaraciones, Maribel no se ha pronunciado al respecto, pero recientemente Imelda reveló que los abogados de la actriz siguen peleando la custodia a pesar de que se la cedieron legalmente en marzo pasado de forma permanente.