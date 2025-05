La streamer e influencer Alana Flores, quien se encuentra en el ojo del huracán tras ser víctima de una imagen explicita, creada con inteligencia artificial (deepfake), aseguró que tomará acciones legales en contra de la persona que haya creado y difundido dicha fotografía.

Alana, quien está próxima a participar en Supernova Strikers para enfrentar a la actriz Gala Montes, dio a conocer su postura a través de redes sociales.

Alana Flores se va por la vía legal tras sufrir deepfake

“No es real. Y si voy a buscar demandar” , aseveró la regiomontana a través de una publicación en la red social de Elon Musk, ‘X’.

La también presidenta del equipo de futbol Raniza FC de la Liga Kings, publicó un video en sus redes sociales explicando que la fotografía que está circulando en las plataformas digitales, en la que supuestamente se encuentra en un momento íntimo con su novio Sebastián Cáceres, jugador del América, es falsa.

“Hay una imagen falsa de mí que está siendo difundida en redes sociales que ha sido alterada, sea por inteligencia artificial o sea por una persona. El caso es que es una imagen que no soy yo, es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada porque esa imagen no es real. Nunca me la tomaron y nunca pasó” , mencionó.

Asimismo, la también boxeadora señaló que “es algo que ya me había pasado muchas veces antes” , sin embargo, “ nunca había llegado a tal gravedad”.

“No tengo fotos ni videos haciendo actos sexuales. No tengo fotos desnuda y tampoco tengo ni he tenido onlyfans o algo por el estilo” , remarcó.

“No tengo que defenderme de mentiras, pero tampoco las voy a dejar pasar. Tengo dos peleas de boxeo en las cuales enfocarme y no me voy a dejar derrumbar” , concluyó Flores.

Señalan a Sebastián Cáceres, novio de Alana Flores por 'hate'

Sebastián Cáceres, jugador uruguayo que se desempeña como defensa central dentro del Club América, es el novio actual de Alana Flores, con quien lleva una relación de poco más de tres meses.

Después de que la pareja hizo pública su relación, seguidores de la boxeadora de 24 años han señalado que ha sido severamente criticada por los aficionados del futbolista, quienes la responsabilizan del bajo rendimiento del jugador en los partidos.